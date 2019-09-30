Ünlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk oldu
Türk edebiyatına yaptığı önemli katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen ünlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk oldu.
Türk edebiyatına yaptığı önemli katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen ünlü yazar Alev Alatlı Başakşehir’e konuk oldu.
Başakşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve SETA iş birliğiyle Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde ünlü yazar Alev Alatlı’yı ağırladı. Programa Alatlı’nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Melik ve öğretmenler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen ünlü yazar Alev Alatlı, son kitapları “Fesüphanallah” ve “Hafazanallah” ile ilgili bir konuşma yaptı.
“Yoksulluğu tanımak çok önemli”
Çocukluğundan bahseden yazar Alatlı, “Eğer ben böyle bir gençlik ve çocukluk geçirmeseydim bunların hiç biri olmazdı. İnsan yoksulluğa şükür duyar mı ben duyarım. Bu arabesk bir tutum değildir ama yoksulluğu tanımak çok önemli. Çünkü insanı çok güçlü kılıyor. Onun etrafından nasıl döneceğinizi, nasıl bir hamleyle tekrar ortaya nasıl çıkabileceğinizi görüyorsunuz. Ders alırsanız şayet müthiş bir avantaj olabiliyor. Hepimizin bir zafiyetinin de tek başına kalmaktan korkmak olduğunu bilin. Kadın ve erkek hiç farketmez hepimiz tek başına kalmaktan korkarız" dedi.(Sevban Sevkal - Alper Suat Tutaşı/İHA)
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