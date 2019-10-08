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Ürdün'de “Belgelerle Tarihi Hicaz Demiryolu” sergisi açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen “Belgelerle Tarihi Hicaz Demiryolu” Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde açıldı.

Kültür - Sanat 08.10.2019, 09:11 08.10.2019, 10:14
Ürdün'de “Belgelerle Tarihi Hicaz Demiryolu” sergisi açıldı
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İRBİD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen “Belgelerle Tarihi Hicaz Demiryolu” Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde açıldı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün himayesinde, 19. yüzyıl Osmanlı kalesi olan Dar es-Saraya Müzesi’ndeki sergi açılışına Arap ve Türkmen aşiretlerin yanı sıra devlet yetkilileri, Türk diplomatlar ve akademisyenler katıldı.

Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay önce de başkent Amman'da bir sergi açtıklarını hatırlatarak, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı'na hazırlık çalışmaları kapsamında sadece başkentte değil İrbid'de de bu ortak mirası tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

Karagöz ayrıca, TİKA ile Hicaz Demiryolu Kurumu arasında demiryolunun restorasyonu ve müze inşası alanında anlaşma olduğunu aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ürdün Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman, 17 Eylül'de, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı'nı imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Belgelerle Tarihi Hicaz Demiryolu #sergi #ürdün #İrbid
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