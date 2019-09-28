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Urla Caz Festivali başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odasının destekleriyle düzenlenen ve 3 gün sürecek Urla Caz Festivali başladı.Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde Piyanist Kerem Görsev...

Kültür - Sanat 28.09.2019, 04:17
Urla Caz Festivali başladı
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İZMİR (AA) - İzmir'de Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odasının destekleriyle düzenlenen ve 3 gün sürecek Urla Caz Festivali başladı.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde Piyanist Kerem Görsev ve triosu sahne aldı. İzleyicilerden büyük beğeni alan Görsev'e kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman eşlik etti.

"Neşet Ruacan Quartet"ün caz müzik dinletisi sunduğu festivalde Bülent Ortaçgil ve Fatih Erkoç şarkıları seslendirdi.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, yaptığı konuşmada, Urla'yı daha geniş kitlelere tanıtmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Festivalin ilk gününde yaklaşık 2 bin misafir ağırladıklarını belirten Aydınhan, "Çok keyifli ve güzel bir festival yaşıyoruz. Sanatçılarımız ve konuklarımız son derece keyifli anlar yaşıyorlar. Önümüzde yoğun ve eğlenceli geçecek iki günümüz daha var. Urla için çok büyük ve prestijli bir organizasyon oluyor. Önümüzdeki sene daha geniş çaplı belki uluslararası çapta bir festival için şimdiden çalışmalara başladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ünlü piyanist Kerem Görsev ise böylesine önemli organizasyonların sürmesi gerektiğini dile getirdi.

Festival 29 Eylül Pazar günü sona erecek.

#Bülent Ortaçgil #Fatih Erkoç #Kerem Görsev Trio #Neşet Ruacan #Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası #Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan #Urla Jazz Festivali
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