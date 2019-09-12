Vizyonda bu hafta

Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta 2’si yerli 9 yeni film vizyona giriyor.

Elektrik Savaşları

The Current War", tarihin en önemli olaylarından biri olan elektrik ampülünün icadını konu ediniyor. Tarihe elektrikte alternatif akımın kullanımına öncülük eden isim olarak geçen George Westinghouse, Tesla’nın desteğini alacaktır. Çünkü Westinghouse’a göre Edison, icadı konusunda ölümcül hatalar yapmıştır. Tesla ve Westinghouse, alternatif akımla ilgili büyük bir bahse girer. Kazanan kişi tarihin akışını değiştirecektir...

Kız Kardeşler

Kız Kardeşler, annelerinin ölümünün ardından farklı yollara savrulmak zorunda kalan üç kız kardeşin hikayesini konu ediyor. Reyhan, Nurhan ve Havva küçük yaşta öksüz kalan üç kız kardeştir. Annelerinin ölümünün ardından kardeşler, kasabaya farklı ailelerin yanına besleme olarak gönderilir. Birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan kardeşler, yeni yaşamlarına uyum sağlamakta epey zorlanır. Kızlar, yanlarında kaldıkları ailelerin yanında tutunamayınca, baba ocağına geri gönderilir. Aradan geçen yılların ardından köylerine dönen kardeşler, yeniden bir araya geldiklerinde kaçtıkları gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Ölümcül Temas

Ölümcül Temas, kendisini kaçıranlardan kurtulmasını sağlayan bir yabancının geçmişi ile bağlantısı olduğunu öğrenen bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın, kendisini kaçıranlardan kurtulmanın yolunu aramaktadır. Tam da bu sırada tanımadığı bir adam, genç kadına yardımcı olmaya çalışır. Ancak genç kadın bir süre sonra adamın, 15 yıl önce kendisine saldırması sonucu hapse düşen adam olduğunu keşfeder.

Casus

Casus, kimliği açığa çıkan bir ajanın hikayesini konu ediyor. Rachel, İsrail’in korkulan ulusal istihbarat örgütü Mossad’ın ajanlarından biridir. Genç kadının hayatı, bir gün aldığı telefonla alt üst olur. Telefondan Rachal’a söylenen tek şey “baban öldü” olur. Rachal’ın aldığı haber kelimenin gerçek anlamından çok uzaktır. Genç kadın, kendisine verilen şifreli mesajda kimliğinin açığa çıktığını öğrenir. Hayatı tehlikede olan Rachel, artık kendi teşkilatı için bile bir risk oluşturur. İyi bir casus olduğundan dolayı teşkilat Rachal’e son bir görev vermeyi planlar. Genç kadın, kendisine verilen gizli görev gereği İran’a gider. Burada Rachel kendisini hiç beklemediği bir durumun içinde bulur. Takip ettiği adama aşık olan Rachel, kendini, sevdiğini, ülkesini ve masumların hayatını etkileyecek bir karar vermek zorunda kalır.

Cehennem Gecesi

Cehennem Gecesi, çalıştığı benzin istasyonunda bir soyguncu tarafından rehin alanın genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Melinda, benzin istasyonunda çalışan genç bir kadındır. Kendisine güvenen iş arkadaşı Sheila’nın gölgesinde kalmakta bıkan Melinda’nın hayatı, bir adamın benzin istasyonunu silahla basması ile tamamen değişir. Çaresiz bir adam olan Billy, acilen nakit paraya ihtiyacı olduğu için benzin istasyonu soymaya karar verir ve Melinda ile Sheila’yı rehin alır. Ancak Melinda, beklenmedik bir anda Billy’yi etkisiz hale getirmeyi başarır. Herkes genç kadının Billy’yi polise teslim etmesini beklerken, Melinda bambaşka planları vardır.

Eş Anlamlılar

Eş Anlamlılar, kendisini ait hissetmediği ülkesinden ayrılan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. İsrailli bir adam, ana vatanından firar ederek Paris’e gider. Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen adamın, her şeyi ardında bırakarak geldiği ülkede hayatta kalabilmek için güvendiği tek şey yanına aldığı sözlüktür. Ancak genç adam ne kadar kökenlerini silmeye çalışıp, Fransız olmak için çabalasa da özünden uzaklaşamaz. “Yuva Öğretmeni” filmiyle tanıdığımız Nadav Lapidd’in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, John Sehil, Gaël Raës, Chris Zastera gibi isimler yer alıyor.

Cin Azabı

Cin Azabı, tenha bir köyde eşinin annesi ile birilikte kalmak zorunda kalan hamile bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Ailesini küçük yaşta kaybeden bir kadın olan Zeynep ile şoförlük yapan Kemal’in mutlu bir evliliği vardır. İstanbul’da bir başlarına yaşayan çift, yakında doğacak olan bebeklerinin heyecanı içindedir. Kemal, çalıştığı için Zeynep zamanının çoğunu yalnız geçirir. Doğumun yaklaşması üzerine Kemal, Zeynep’i köyde yaşayan annesi Fatma’nın yanına götürür. Kemal, karısını köye götürdükten sonra çalıştığı için İstanbul’a dönmek zorunda kalır. Fatma ise oğlunun gitmesinden hiç memnun değildir çünkü onun inanışına göre hamile bir kadın yalnız bırakılırsa cinler anne ve bebeğe zarar verebilir. Bunun örneklerinin köyde yaşanmasına rağmen Kemal bu düşünceyi reddeder ve Zeynep’in bu anlatılanlardan haberinin olmamasını ister. Oğlunu bir türlü ikna edemeyen Fatma’nın korktuğu başına gelmek üzeredir. Ev cinlerin istilası altındadır.

Arkadaşım Benjamin

Arkadaşım Benjamin, konuşabilen bir fil olan Benjamin ve dostlarının yaşadığı maceraları konu ediyor. Otto, yaz tatilinin gelmesinden dolayı oldukça memnundur çünkü hayvanat bahçesinde bulunan, konuşabilen bir fil olan arkadaşı Benjamin’in yanına gidebilecektir. Ancak Otto’nun planları pek de istediği gibi gitmez. Otto, hayvanat bahçesinin müdürü Tierlieb’in hayvanat bahçesini işletmeye devam etmesi için paraya ihtiyacı olduğunu öğrenir ve gereken para bulunmadığı taktirde hayvanat bahçesi kapatılacaktır. Arkadaşından ayrılmak istemeyen Otto, gerekn parayı bulup hayvanat bahçesinin kapanmasını önlemek için zorlu bir mücadeleye girişir.

Sevimli Evcil Hayvanlar

Sevimli Evcil Hayvanlar, hayvan krallığında bir yarışma düzenleyen üç sevimli dostun hikayesini konu ediyor. Köpek Jerry, şımarık kedi Mandy ve şövalye papağan Frank üç yakın arkadaştır. Üç arkadaş evde tamamen yalnız kaldıklarında uzun süredir düşündükleri bir şey gerçekleştirmeye karar verir. Sahipleri, işe gittiği zaman hayvanlarının yaptığı her şeyi, en komik halleri Tv’de izlemektedir. Durum böyle olunca üç arkadaş, hayvan krallığının en iyilerini belirlemek için bir yarışma düzenlemeye karar verir. Yarışamada, hayran krallığının en çılgınından en evciline, en komiğinden en uysalına kadar birçok değerlendirme yapılacaktır ve üç arkadaş yarışmayı kazanmada oldukça iddialıdır.

(İHA)