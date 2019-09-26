Yeni sezonda İstanbul Devlet Tiyatrosu beş yeni sahnede...

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2019 - 2020 sezonunda beş yeni sahneye kavuşuyor. “Mecidiyeköy Büyük Sahne” (Eski Artı Sahne) ve “Mecidiyeköy Stüdyo Sahne”, “Garibaldi Sahneleri” ile “Zeytinburnu Sahnesi”nde sezon boyunca eski oyunların yanı sıra yepyeni oyunlar da seyirciyle buluşacak.

Mecidiyeköy Büyük Sahne’nin açılış oyunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun uzun zamandır kapalı gişe oynayan, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği Duşan Kovaceviç’in kaleme aldığı “Profesyonel”. Stüdyo Sahne’nin açılışı ise Okday Korunan’ın yazıp yönettiği “İyi Şanslar”ın Devlet Tiyatroları’nda ilk defa sahnelenmesiyle gerçekleşecek. Ayrıca Kasım ayında Mecidiyeköy Büyük Sahne’de Hakan Çimenser’in yönettiği “Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi” dünya prömiyeri yapacak. Elif Erdal’ın yönettiği çocuk oyunu “Turta Girmemiş Orman” ise Ekim ayı boyunca her Pazar 4 yaş üzeri izleyicilerimizle buluşacak.

Garibaldi Sahnesi’nin açılış oyunu, Ozan Uçar’ın yönettiği “Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye”. Süreç içinde Zafer Algöz’ün yönettiği Çehov’un kısa oyunları “Tütünün Zararları – Bir Evlenme Teklifi –Ayı” ramp ışıklarına çıkacak. 2019-2020 sezonunun bir başka yeniliği ise, Ekim ayı itibarıyla her Pazar Garibaldi Sahnesi’nde gerçekleşecek “Pazar Okumaları”. Bu kapsamda seyirciyle buluşacak ilk oyun ise, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Devlet Tiyatrosu Başdramaturglarından Sevgi Sanlı anısına “Sevgili Doktor” oyunu olacak.

Zeytinburnu Sahnesi’nin açılış oyunu “Keloğlan Keleşoğlan”. İzleyen haftalarda ise, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı, Özer Tunca’nın yönettiği “Reis Bey” ile İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda seyircilerin beğenisini kazanan, Gökçe Kurt’un yönettiği “Bir Nefes Dede Korkut” programda yer alacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yeni sahneler dışında YEPYENİ oyunlar YENİ SEZONa hazırlanıyor.

Provaları devam eden oyunlar arasında Metin Belgin’in yönettiği Jennifer Haley’in yazdığı “Kaçış 3: Kıyamete Çağrı” bulunuyor. Oyun, Üsküdar Tekel Sahnesi’nde sergilenecek. Dürrenmatt’ın yazdığı Can Gürzap’ın yönettiği “Yaşlı Bayanın Ziyareti” ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun yeni sezondaki merakla beklenen yapımlarından biri.

Ayrıca geçtiğimiz sezondan seyircinin beğenisini kazanan oyunlar da bu sene İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnelerinde seyirciyle buluşmaya devam edecek. İstanbullular Ekim ayı boyunca, Cevahir Salon1’de Sevim Burak’ın yazdığı, İskender Altın’ın sahneye koyduğu “Sahibinin Sesi”ni, Küçükçekmece Sahnesi’nde Memet Baydur’un yazdığı Serap Eyüboğlu’nun yönettiği “Düdüklüde Kıymalı Bamya”yı, Üsküdar Tekel Stüdyo Sahne’de Olexander Viter’in yazdığı Atilla Şendil’in yönettiği “İstasyon” ve yine Atilla Şendil’in yönetip Bülent Usta’nın yazdığı “Bay Z”yi, Kozyatağı Kültür Merkezi Sahnesi’nde de Berkun Oya’nın yazdığı Kubilay Karslıoğlu’nun yönettiği “Bayrak” oyununu izleyebilir.

İstanbul Devlet Tiyatrosu bu sene de Shakespeare’in Yücel Erten yorumuyla klasikleşmiş oyunu “Hırçın Kız”ı, Ray Cooney’in kaleme aldığı Haldun Dormen’in yönettiği “Karmakarışık”ı, Yeton Neziray’ın yazdığı Saydam Yeniay’ın yönettiği “Kosovalı Peer Gynt”ü, genç yazar Karden Kasaplar’ın yazdığı Laçin Ceylan’ın yönettiği “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”nı izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Bununla birlikte “Kontrabas” 28. yılında da sahnede olacak. Patrick Süskind’in yazdığı “Kontrabas”ı Metin Belgin, oyunun yirmi sekizinci yılında da İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda sergilemeye devam edecek.