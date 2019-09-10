YÖK, Üniversiteleri ''kültür ve sanatın'' da merkezi haline getirecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, ülkemizdeki yükseköğretim kurumları bünyesindeki akademisyen, öğrenci ve idari personelin; sanatsal, kültürel ve sosyal alanlardaki faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde iş birliğinin arttırılması, desteklenmesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumları arasında iş birliğinin arttırılması amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

YÖK Başkanı Prof. M.A. Yekta Saraç​’ın girişimiyle “üniversitelerin bilimin yanı sıra kültür ve sanatın da merkezi haline getirilmesi, öğrencilerin müze ve ören yeri ziyaretlerinin desteklenmesi” gibi hususları içeren bir çalışma başlatılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanlık yetkilileriyle bir süredir gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde son aşamaya gelinerek Bakanlık ve YÖK arasındaki işbirliğini içeren protokol Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve YÖK Başkanı Prof. M.A. Yekta Saraç tarafından imzalandı.

Törende konuşan YÖK Başkanı Saraç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış oldukları protokolün bir ilk olduğunu belirterek "Protokolün, üniversitelerimizin bünyelerinde bulunan konservatuarlar ve konferans salonlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken halka hizmet bağlamında kullanılarak üniversitelerimizin birer mükemmeliyet merkezi olması doğrultusunda bir eylem planını barındırdığını göreceğiz." dedi.

YÖK olarak bu projeye önem verdiğini belirten Başkan Saraç, “Müze kart Akademi ismiyle verilecek kartlar, üniversite öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin müze ve ören yerlerini ziyaret etmelerine, dolayısıyla tarihi ve kültürel dokuyla bütünleşmelerine imkân sağlayacak. Bu hususta bir farkındalık oluşturacak." dedi.

Bakanlığın kısa süre içerisinde konunun detaylarını açıklayacağını dile getiren Başkan Saraç, protokol kapsamında belirlenecek pilot üniversitelerde "şehir ve medeniyet" derslerinin verileceğini söyledi.

"Bu dersler çerçevesinde uygulamalı, gezilerle bütünleşecek, eğitim ve öğretim programının kurgulanmasını düşünüyoruz." diyen YÖK Başkanı Saraç, Bakanlık ile YÖK'ün yapacağı girişimlerin ciddi bir koordinasyon gerektirdiği, bunun için YÖK bünyesinde bir komisyon oluşturacaklarını, komisyonda Bakanlık temsilcilerinin de yer alacağını belirtti.

Başkan Saraç, Kültür ve Turizm Bakanlığının ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim ve sertifikasyon verilmesini de destekleyeceklerini belirterek, Bakan Ersoy’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

- Devlet Tiyatroları üniversitelerde de sahne alabilecek

Bakanlık ve YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Devlet Tiyatroları ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlükleri tarafından düzenlenen resmi programlar, tiyatro, konser gibi etkinliklerin bir bölümü uygun salon ve altyapısı bulunan üniversitelerde de yapılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıl içerisinde yükseköğretim kurumlarına yönelik belirli sayıda “Etkinlik Destek Çağrısı” yapılacak. Bu bağlamda etkinlik çağrılarında desteklenmesi öncelikli yükseköğretim kurumları her yıl YÖK tarafından belirlenecek.

Bu çağrıya başvuruda bulunan yükseköğretim kurumlarının salonlarından teknik şartlar göz önünde bulundurularak seçilenler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün resmi programına alınacak. Yıl içerisinde farklı şehirlerdeki programlarını, üniversitelerin salonlarında, kampüslerinde de yapabilecekler.

- Üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine özel “Müze Kart Akademi”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK iş birliği kapsamında, üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine, müze ve ören yerleri ziyaretlerinde çeşitli indirim ve avantajlar sağlayan "Müze Kart Akademi" adlı kart çıkarılacak. Müze kart Akademi’nin yükseköğretim kurumlarında tanıtım ve satışının yapılabilmesi için düzenlemeler yapılacak.

- “Kültür gezileri” desteklenecek

‘Şehir ve Medeniyet’ derslerinin kapsam ve içeriği oluşturularak, ders bünyesinde yıl içerisinde yapılacak olan gezi, müze, ören yerleri ziyaretleri desteklenecek. Şehir ve Medeniyet derslerinden belli bir dilimde başarılı olan öğrenciler için yılsonunda düzenlenmesi planlanan ‘Kültür Gezileri’ de desteklenecek.

- Protokol kapsamında ayrıca:

- Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde bulunan basılı ve dijital yayınlar ile diğer materyallere, üniversitelerin öğrenci, akademik ve idari personelinin erişimi için kolaylıklar sağlanacak.

- Üniversite öğrencilerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi ve desteklenmesi konusunda uygun görülen faaliyetlerde Bakanlık aynî desteklerde bulunacak.

- YÖK, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği alanlarda sertifikasyon ve diğer eğitim programlarının verilmesini destekleyecek.

- Bakanlar Kurulu / Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından yürütülmekte olan arkeolojik kazı ve araştırmaları YÖK tarafından desteklenecek.

- İkili ilişkileri kolaylaştırmak için Kültür Bakanlığı bünyesinde yükseköğretim kurumları ile temas halinde olacak olan bir irtibat bürosu oluşturulacak.