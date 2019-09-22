Zülfü Livaneli, İzmirli dinleyicileriyle buluştu

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej konserlerinde bu kez İzmir’de dinleyicileriyle buluştu. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği konserde Zülfü Livaneli’nin unutulmaz şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

Konserin bir bölümünde Sevdalım Hayat projesinin nasıl ortaya çıktığından bahseden Zülfü Livaneli, “Projemizin fikir babası Teyvik Rodos’tur ve Sevdalım Hayat’ın temelleri İzmir’de atılmıştır. Bugün de Teyfik’in doğum günü” diyerek çalışma arkadaşının doğum gününü sahnede kutladı. Livaneli, daha sonra “Ayrıca İzmir bugün yine çiçekler açmış, bir nebze katkımız varsa ne mutlu bize. Hoşgeldiniz” diyerek seyirciyi selamladı.

Teyfik Rodos’un kızının da ‘Kız Çocuğu’ şarkısını seslendirdiği konserde Zülfü Livaneli, “Adı Berkin’de olsa Eren Bülbül’de olsa çocuklar öldürülmemeli, ölmemeli bu ülkede” dedi ve seyircisi dakikalarca alkışladı.

Rengim Gökmen’in yönettiği, gitarda Ferhat Livaneli, bağlamada Erdem Şimşek ve kanunda Serkan Halili’nin olduğu Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli şarkılarını seslendiren Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım, İzmir’de unutulmaz bir akşama imza attılar.

Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat’ın gelecek programı

5 Ekim 2019 Cumartesi: Antalya / Antalya Sahne

6 Ekim 2019 Pazar: Antalya / Antalya Sahne

8 Ekim 2019 Salı: İzmir / Fuar Açıkhava

9 Ekim 2019 Çarşamba: İstanbul / Harbiye

14 Ekim 2019 Pazartesi: İstanbul / Harbiye

19 Ekim 2019 Cumartesi: Bursa / Açıkhava Tiyatrosu

20 Ekim 2019 Pazar: Bursa / Açıkhava Tiyatrosu

16 Kasım 2019 Cumartesi: Ankara / Congresium

7 Aralık 2019 Cumartesi: Ankara / Congresium

5 Ekim 2019 Cumartesi: Antalya / Antalya Sahne

6 Ekim 2019 Pazar: Antalya / Antalya Sahne

8 Ekim 2019 Salı: İzmir / Fuar Açıkhava

9 Ekim 2019 Çarşamba: İstanbul / Harbiye

14 Ekim 2019 Pazartesi: İstanbul / Harbiye

19 Ekim 2019 Cumartesi: Bursa / Açıkhava Tiyatrosu

20 Ekim 2019 Pazar: Bursa / Açıkhava Tiyatrosu

16 Kasım 2019 Cumartesi: Ankara / Congresium

7 Aralık 2019 Cumartesi: Ankara / Congresium