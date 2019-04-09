Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Sektörüne Büyük Destek Sağlama Kararı Aldı

ANKARA Anadolu Ajansı - Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı söylemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019-2 rakamlı Sinema Destekleme Kurulu kararı uyarınca, "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen" ve "Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" cinslerinde 38 projeye 32 milyon 350 bin lira takviye sağlayacak.

Sinema alanındaki projeler, iş birliklerince tanımlanan isimler ile akademisyen ve uzmanlardan oluşan 14 şahsiyet destekleme kurulunca değerlendirildi.

İlk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteğiyle genç ve umut vadeden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlanırken, deneyimli sinemacıların yeni projelerine de destek verildi.

Bakanlığın uluslararası alandaki rekabet eforunu artırmayı amaşladığı animasyon cinsinde de 3 uzun metrajlı film desteklendi.

394 projenin değerlendirildiği heyet buluşmasında, ilk filmini sürükleyecek 13 rejisörün projesine 9 milyon 250 bin lira, 25 uzun metrajlı kurgu film imal projesine ise 23 milyon 100 bin lira olmak üzere toplam 32 milyon 350 bin lira destekledin.

Son senelerde hızla büyüyen Türk sinemasında verilen takviyelerin, bu süreçte kritik rol oynadığı ve film imali ile izleyici rakamını büyük miktarda artırdığı vurgulanan söylemede, dünyanın en ehemmiyetli şenliklerinde Türk filmlerinin elde ettiği zaferlerin ve kazanılan ödüllerin, Türkiye'nin tanıtımına da ciddi oranda katkı sunduğu kaydedildi.

Yeni Sinema Kanunu

Türk sinemasındaki gelişimin sürdürülebilir hale getirilebilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanan yeni Sinema Kanunu, ocak ayında yasalaşmıştı.

Kanunla mevcut desteklere ek olarak yabancı film yapım desteği, ortak yapım desteği, yerli film gösterim desteği, dizi film desteği, çekim sonrası desteği türlerinde de destek verilebilmesine imkan sağlandı.

Yeni Sinema Kanunu ile önde gelen birçok uluslararası yapımın, Türkiye'de çekilmesi ve ülke tanıtımının küresel çapta güçlendirilmesi amaçlanıyor.