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Kurban Bayramı tatili için Beypazarı’ndaki konaklama yerlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor

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Kurban Bayramı tatili için Beypazarı’ndaki konaklama yerlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor
Ankara'nın tarihi turistik ilçesi Beypazarı, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

Yılda 400 bini aşan ziyaretçiyi ağırlayan Beypazarı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için en gözde seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. 

Beypazarı bu bayramda da, büyük şehrin bunaltıcı havasından uzaklaşmanın keyfini doyasıya çıkarmak isteyenler için en cazip seçeneklerden biri. 

Kurban Bayramı tatili için Beypazarı’ndaki konaklama yerlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye’nin her yerinden özellikle Ankara ve çevresinden rezervasyon aldıklarını belirten Beypazarılı işletmeciler, her geçen gün artan ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getirerek bayramı Beypazarı’nda geçirmek isteyen ziyaretçiler için rezervasyonlara açık olduklarını belirtiyorlar. Konaklama yerlerinde olduğu gibi tüm turistik işletmeler bayramda kaliteli hizmet sunabilmek için hazırlıklarını tamamladı. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havaların tadını çıkarmak isteyen konaklamalı ziyaretçilerin yanı sıra, günü birlik turlarla ilçeyi gezenlerin sayısının da oldukça fazla olduğu bildirildi. 

Beypazarı’na özgü ürünlerin satıldığı yöresel ürün pazarından alışveriş yapmak, Beypazarı güveci, yaprak dolması, 80 katlı baklavası gibi yöresel lezzetleri tatmak isteyenleri,  telkari gümüşlerini yakından incelemek, konak ve müzeleri gezmek isteyenleri Beypazarı’na davet eden Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, turistik işletmelerin de bayram hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

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