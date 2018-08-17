Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketiminden kaçının!

Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Doktor Serdal Taş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara aşırı et ve şekerleme tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.

Taze kesilmiş etin sindiriminin çok zor olduğuna vurgu yapan Taş, tatlı seçiminin de sütlü ve meyveli tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Kurban etiyle birlikte sebze tüketin

Taş, “Aşırı et ve şekerleme tüketimi mide, kalp ve bağırsak sisteminde çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Hayvansal kaynaklı proteinlerin büyük bir kısmını etler oluşturmaktadır. Fakat hayvansal kaynaklı proteinlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri fazla olduğundan tüketim miktarlarına dikkat edilmesi gereklidir. Bu yüzden vatandaşlarımıza kurban etiyle birlikte sebze tüketmelerini öneriyorum. Ayrıca günde en az 2-2,5 litre su tüketilmelidir” dedi.

“Taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur”

Taze kesilmiş etin sindiriminin çok zor olduğuna da dikkat çeken Taş, "Etlerin tamamı hemen tüketilemeyeceğinden saklama koşullarına mutlaka dikkat edilmelidir. Doğru saklama yöntemlerinin kullanılması ile besin değeri kayıplarını en aza indirgeyerek, mikroorganizmaların çoğalmasını engellenmiş oluruz. Vatandaşlarımıza buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş eti tüketmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur. Hazımsızlık yapabilir. Bunu önlemek için etleri pişirirken, kavurma ve kızartma yerine buğulama, haşlama, ızgara olarak tüketilmelidir” diye konuştu.

Ayrıca Doktor Serdal Taş, bayram ziyaretlerinde ikram edilen çay ve kahvenin de aşırıya kaçması durumunda uykusuzluk, kalp ritim bozuklukları ve mide problemlerinin ortaya çıkabileceğini söyledi.