  • BIST 86.276
  • Altın 222,127
  • Dolar 5,8590
  • Euro 6,6846
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C

Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketiminden kaçının!

»
Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketiminden kaçının!
Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Doktor Serdal Taş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara aşırı et ve şekerleme tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.

Taze kesilmiş etin sindiriminin çok zor olduğuna vurgu yapan Taş, tatlı seçiminin de sütlü ve meyveli tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Kurban etiyle birlikte sebze tüketin

Taş, “Aşırı et ve şekerleme tüketimi mide, kalp ve bağırsak sisteminde çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Hayvansal kaynaklı proteinlerin büyük bir kısmını etler oluşturmaktadır. Fakat hayvansal kaynaklı proteinlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri fazla olduğundan tüketim miktarlarına dikkat edilmesi gereklidir. Bu yüzden vatandaşlarımıza kurban etiyle birlikte sebze tüketmelerini öneriyorum. Ayrıca günde en az 2-2,5 litre su tüketilmelidir” dedi.

“Taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur”

Taze kesilmiş etin sindiriminin çok zor olduğuna da dikkat çeken Taş, "Etlerin tamamı hemen tüketilemeyeceğinden saklama koşullarına mutlaka dikkat edilmelidir. Doğru saklama yöntemlerinin kullanılması ile besin değeri kayıplarını en aza indirgeyerek, mikroorganizmaların çoğalmasını engellenmiş oluruz. Vatandaşlarımıza buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş eti tüketmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur. Hazımsızlık yapabilir. Bunu önlemek için etleri pişirirken, kavurma ve kızartma yerine buğulama, haşlama, ızgara olarak tüketilmelidir” diye konuştu.

Ayrıca Doktor Serdal Taş, bayram ziyaretlerinde ikram edilen çay ve kahvenin de aşırıya kaçması durumunda uykusuzluk, kalp ritim bozuklukları ve mide problemlerinin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Müzesi personeli hizmet içi eğitim için Konya Bilim Merkezi’ne gitti14 Ağustos 2018 Salı 09:58
  • Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’na kayıtlarına yoğun ilgi14 Ağustos 2018 Salı 09:46
  • Yenimahalle Belediyesi, Avrupa Standartları’nda çöp konteynerlerini mahallelere yerleştirmeye başladı13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:45
  • Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi gençlerin akınına uğruyor12 Ağustos 2018 Pazar 12:07
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü senkronize buz pateni takımı, sezon arasını fırsat bilerek 8 günlük kampa girdi10 Ağustos 2018 Cuma 10:39
  • Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi ortaklığıyla KPSS kampı başlıyor09 Ağustos 2018 Perşembe 10:44
  • Yenimahalle Belediyesi, Kalite Yönetim Belgesi’nin devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor09 Ağustos 2018 Perşembe 10:42
  • Yenimahalle Belediyesi, açık ve kapalı alanlarda ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:15
  • Yenimahalle'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) telaşı başladı07 Ağustos 2018 Salı 10:28
  • Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kurslarında yeni kayıt dönemi 13 Ağustos’ta başlıyor06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:27
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim