Kurban Bayramı'nda yaralanmalara dikkat !

Nur Çelebi / Editör

Özel Ankara Umut Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Dr. Adil Yüksel Togay, Kurban Bayramı’nda hastanelerin acil servislerinin en sık başvurulan yerlerden biri olduğunu ve kurban yaralanmalarına karşı alınması gereken tedbirlerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Her yıl kurban bayramı yaralanmaları ülkemizde çok sık görülmekle birlikte gerekli tedavi uygulanmazsa hayati sonuçlara yol açıyor. Acemi kasapların, kurban kesimlerini profesyonel ve deneyimli kişilere yaptırmaması durumunda el, bilek, ön kol yaralanmaları başta olmak üzere baş boyun bölgesi travmaları yaşanabiliyor.

“Öncelik Kan Kaybını Durdurmak Olmalı”

Ülkemizde Kurban Bayramı boyunca en çok karşılaşılan vakalar kesiler olarak biliniyor. Özel Umut Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Dr. Adil Yüksel Togay, kesici ve delici alet yaralanmaları ile acil servislere başvuran hastaların büyük çoğunda damar, sinir, tendon kesisi veya uzvun tamamen kaybının söz konusu olduğunu kaydetti. Yaralanmanın büyüklüğüne bakılmaksızın mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmesini belirten Togay, bu esnada yapılacak ilk müdahalenin temiz bir bez ile yaranın üzerine bastırılarak kanamanın durdurulmaya çalışılması olduğunu ifade etti.

Enfeksiyon Riski Var!

Oluşan kesi yaralanmaları sonucunda, yaranın önemsenmeyip, açık bırakılması ve temizlenmemesi kötü sonuçlar doğurabiliyor. Çıplak elle dokunulan ve açık kalan yarada tetanos veya yara yerinde oluşabilecek enfeksiyon riski bulunduğunu belirten Togay, en yakın sağlık kuruluşuna gitmenin hayati bir önem taşıdığının bir kez daha altını çizdi.