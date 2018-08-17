Kurban Bayramı’nız Hastanede Bitmesin!

Dr. Buğra Buyrukçu

Et ve unlu gıda tüketiminin zirve yaptığı Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, “beslenme” konusuna dikkat etmek gerekli. Bayramı sağlıklı geçirmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmek istiyorum.

Kurban Bayramı’nda tüketilen kırmızı etin miktarı ve sıklığı özellikle de yazın bu en sıcak günlerinde sağlığımızı daha fazla tehdit edebilir. Kurban Bayramı’nın, sağlık sorunlarının gölgesinde kalmaması için beslenmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekmek istiyorum. İyi kalite hayvansal protein içeren kırmızı et; demir, çinko, fosfor, magnezyum gibi minerallerin ve B1, B6, B12 ve A vitaminlerinin en iyi kaynaklarından biridir. Günlük beslenmemizde mutlaka yer almalıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bayram günü kesilen hayvan eti, rigor mortis (ölüm katılığı) sebebiyle serttir. Bu durum hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk yaratır. Midede şişkinlik ve hazımsızlık meydana gelir. Dolayısıyla et 24 saat dinlendirilerek pişirilmelidir.

Haşlama Veya Izgara, Bol Salata

Mutlaka haşlama, fırın ve ızgara yöntemi tercih edilmelidir. Eğer mangal yapılacaksa kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir. Bu durum vitamin kaybına neden olacağı gibi kanser riski de taşır. Kırmızı et C ve E vitamini içermediği için mutlaka çiğ/pişmiş sebzelerle birlikte tüketilmelidir. Böylece hem vücudumuz için gerekli olan asit-alkali dengesi sağlanmış, hem de limonlu bir yeşil salata eşlik ettiğinde yeterince demir emilimi gerçekleşmiş olur.

Tatlı Tercihi Şerbetliden Yana Olmasın

Bayramda sadece et tüketimi değil, gidilen bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlılar da risk taşıyor. Her ne kadar bayram sohbetlerine büyük keyif verse de tüketilen hamur tatlıları ve çikolatalar kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak ciddi sorunlar yaratabilir. Bu nedenle tatlı tercihinin sütlü ve meyveli tatlılardan yana kullanılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Bayram ziyaretlerinde çay-kahve tüketimine de dikkat edilmesinin faydalı olacağını söylemek isterim. Zira masum gibi görünen bu içeceklerdeki kafein miktarı uykusuzluktan çarpıntıya birçok sağlık sorununa yol açabilir. Yemeğin hemen ardından tüketilmesi ise demir eksikliğine neden olur. Ayrıca bu içeceklerin su ihtiyacını karşılamadığı unutumamalı ve günde en az 2.5-3 litre su tüketilmelidir.