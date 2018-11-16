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Kurtuluş Savaşından kalma top mermisi POTA Müzesine getirildi

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Kurtuluş Savaşından kalma top mermisi POTA Müzesine getirildi
İKİZ TEPELERDE BULUNAN TOP MERMİSİ POTA MÜZESİNDE.

Sakarya Meydan Muharebesinde şiddetli çarpışmaların gerçekleştiği ikiz tepeler Demirözü Mahallesi  Perişanlı mevkiinde bulunan Kurtuluş Savaşından kalma top mermisi Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) ve Demirözü Mahalle Muhtarının çabasıyla POTA Müzesine getirildi.

Polatlı’nın tarihi değerlerine sahip çıkan POTA,  Haymana’nın Demirözü Mahallesinde bulunan top mermisini Perişanlı mevkiinde saplandığı topraktan çıkartarak Müzeye getirdi.

Demirözü Mahalle Muhtarı Veysel Yaşar’ın hayvanlarını otlatırken rastladığı top mermisi Polatlı Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmasıyla saplandığı topraktan çıkarıldı.

Kurtuluş Savaşında düşmanla verilen mücadeleden kalan merminin bulunarak POTA Müzesine teslim eden Demirözü Mahalle Muhtarı Veysel Yaşar, vatandaşların takdirini kazanıyor.

Bulduğu top mermisini müzeye bağışlayan Muhtar Yaşar,  köy arazisi için yer alan şehit mezarlarının bulunduğu alanı da tel örgüyle çevirmiş.

DEMİRÖZÜ MAHALLE MUHTARI YAŞAR: POTA’YA TEŞEKKÜR EDİYORUM

İkiz tepeler bölgesinde şehit mezarlarını tel örgüye aldıklarını,  Perişanlı Mevkiindeki top mermisinin POTA Tarafından korumaya alınması nedeniyle mutlu olduklarını belirten Haymana Demirözü Mahalle Muhtarı Veysel Yaşar, ‘’ POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç Bey ve Pota çalışanları buraya gelerek kurtuluş savaşından kalma bu top mermisini zimmet karşılığı alarak Müzelerinde sergileyecekler. Tarihi değerlerimize sahip çıktığı için POTA’ya ve Kadim Beye teşekkür ediyorum’’ dedi.

 Muhtar Yaşar tel örgüyle çevirdikleri Şehitliğinde korumaya alınmasını ve ziyarete açılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç ise vatandaşların tarihi değerlere sahip çıkmasının önemli olduğunu ifade etti. Kadim Koç, ‘’ Veysel Bey bu top mermisini bulup bize vermekle bu tarih sahip çıktığını göstermektedir.   Biz Tarihi Alanlar Tanıtımı Merkezi olarak Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Önemli olan Türkiye Cumhuriyetinin var oluş temellerinin atıldığı Sakarya Meydan Muharebesinin geçtiği, Kurtuluş mücadelesinin gerçekleştiği bu topraklar üzerinde dedelerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin ayak izleri bulunmakta ve bunların kullandığı mermiler, silahlar, mühimmatlar halen bu topraklarda çıkmakta ve çıkan bu tarihe de bizim onların torunları olarak, onların mirasçıları olarak mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize mutlaka bu tarihi günümüzde kalan objelerle anlatmamız, yaşatmamız gerekiyor.  Bu konuda destek olan muhtarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca  emniyet açısından vatandaşlarımızın  arazide buldukları bu tür objeleri kurcalamadan  bizlere  ve emniyet birimlerine  mutlaka  haber vermelerini istiyoruz’’ diye konuştu.

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