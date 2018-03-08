Mahir Özel

Çalışan, üreten, ülkeye kalite ve değer katan, kadınımız kadınlarımız onlar ana, onlar yâr, onlar bacı, onlar başımızın tacı..

Gününüz Kut'lu olsun..

Biliyoruz ki çalışan kadın veya kadın hareketi yada kadına verilen gerçek değer; batı toplumundan çok daha önce binlerce yıldır Türk toplumunda, tarihinde, geleneklerinde Türk Töresi ile iç içe yaşar..

Anadolu Bacıları bunun en güzel örneklerinin başında gelir..

Bu nedenle yurt olmayı yuva kurmayı üstelik canıyla kanıyla vatan savunmayı “aşına, eşine, işine, vatanına sahip ol” ilkesiyle Türk toplumunun sarsılmaz temelinin harcı olan asil Türk kadınından Anadolu Bacılar hareketinden, dünya Milletler topluluğunun alacağı, öğreneceği çok şey vardır.

Kadın haklarında yaşanan en talihsiz yanımız: analardan, atalardan Anadolu Bacılarından gelen geçmişimize ait gerçeklerin hafızalarımızdan bir şekilde silinerek; kör, sağır ve şanlı geçmişin cahili ve üstelik suskun kalmış olmamızdır..

Diğer yandan; erkeği eğitirsin aileyi, kadını eğitirsen toplumu kurtarırsın ilkesiyle eğititilen kadınlarımızla başaramayacağımız hiçbir mesele yoktur.

Unutmayalım hiç bir kuş tek kanat ile uçamaz..

Hiç bir millet de yalnız erkeklerinin çabasıyla kalkınamaz..

Bu nedenle biri birini tamamlayan ve biri birine sağlam bağlarla bağlı kadınımız ve erkeğimiz verimli işbirliği sonucu akılcı dengeli ve ahenkli çabaları ile muasır medeniyetin üstüne çıkacağımız tabiidir.

Emeği ile üreten bu yurdun kadını ve erkeğiyle vatan; çalışkan insanlarımızın omuzları üzerinde yükselecektir..

Bu bilinçle,

Kadınlarımızın her günü kut'lu olsun..