Kuveyt Türk’e startup ödülü verildi 2019

Startup ekosistemini desteklemek ve yenilikçi fikirleri geliştirerek ticari faaliyete dönüştürmek amacıyla inovatif projelere imza atan Kuveyt Türk’ün bu alandaki çalışmaları ödüle layık görüldü. Özyeğin Üniversitesi, Endeavor Türkiye, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Girişimci Kurumlar Platformu ve Bizz Consulting iş birliğiyle düzenlenen Corporate & Startup Day’de, Kuveyt Türk’e “Startup Dostu Şirket” ödülü verildi.

Türkiye’nin yenilikçi ve öncü katılım bankası Kuveyt Türk, startup dünyasına yön veren liderler, şirketler ve startup’ları buluşturan, alanında en büyük etkinlik olarak kabul edilen Corporate & Startup Day’de ödül kazandı. Özyeğin Üniversitesi, Endeavor Türkiye, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Girişimci Kurumlar Platformu ve Bizz Consulting iş birliğiyle 4 Nisan 2019’da Wyndham Grand Istanbul Levent’te düzenlenen Corporate & Startup Day’e çok sayıda davetli katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın konuşmacılar arasında yer aldığı etkinlikte, startup’lara yönelik ilham verici projeler paylaşıldı. Startup ekosistemini katkı sunan kurum ve şirketlerin açıklandığı etkinlikte Kuveyt Türk, “Startup Dostu Şirket” ödülüne layık görüldü. Ödülü Kuveyt Türk adına Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy aldı.

Ar-Ge merkezi

Türkiye’de bir banka tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran ve günümüzde iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka unvanını taşıyan Kuveyt Türk, startup’lara özel çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle 2017 yılında kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi’nde startup’lara eğitim, mentorluk, hibe, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti ve Ar-Ge desteği veren Kuveyt Türk, bu zamana kadar 30 startup ve 100’ün üzerinde girişimciye katkı sağladı.

Kuveyt Türk iştiraki olan KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yönetimindeki 10 milyon TL’lik Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile belirli bir aşamaya gelen startup şirketlerine yatırım yaparak bu şirketlere sermaye sağlıyor. Bu fona başvuru için Lonca girişimcisi olmak ön şart değil ancak Lonca girişimcilerine birtakım avantajlar sunuluyor.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Hakkında

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk), 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan banka; müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji - inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlar ile sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın bankacılığı alanında adım atan ilk katılım bankası olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk banka sukuk işlemini gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de bir banka tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 414 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk Katılım Bankası, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki banka iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” stratejisi doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler bırakmıştır.