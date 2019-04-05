Kuveyt’te Kum Fırtınası Kameralara Böyle Yansıdı (Videolu)
Kuveyt'in muhtelif bölgelerini tesiri altına alan şiddetli yağışlar ve kum kasırgası yaşamı felç etti. Yurttaşlara caddeye çıkamamaları istikametinde ihtar yapıldı.
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Kuveyt’te Kum Fırtınası Kameralara Böyle Yansıdı (Videolu)
Kuveyt'in muhtelif bölgelerini tesiri altına alan şiddetli yağışlar ve kum kasırgası yaşamı felç etti. Yurttaşlara caddeye çıkamamaları istikametinde ihtar yapıldı.
Kuveyt'in muhtelif şehirlerinde bugün şiddetli yağış ve kum kasırgaları yaşandı. Negatif hava şartları yurttaşlara güç anlar yaşatırken Kuveyt Meteroloji Departmanı, saatte 70 km sürati bulan rüzgar nedeni ile ihtarda bulundu.
Kasırgaya ait sosyal medya görüntüleri ise yaşanan güç anları gözler önüne serdi.
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Etiketler : Kuveyt Haberleri, Kuveyt Kum Fırtınası Videolu Haber, Kuveyt
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