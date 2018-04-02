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KUZEY ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ KAPSAMINDA YER ALAN KEÇİÖREN VE ALTINDAĞ’DAKİ 230 KONUT KURAYLA HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

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KUZEY ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ KAPSAMINDA YER ALAN KEÇİÖREN VE ALTINDAĞ’DAKİ 230 KONUT KURAYLA HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI YUNUS ALUÇ, “FAALİYETTE OLAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ 30 MİLYON METREKARELİK ALANIKAPSIYOR. PROJELER KAPSAMINDA 21 BİNGECEKONDUYU YIKTIK, 17 BİN KONUTU DA HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK” DEDİ.

Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yer alan Keçiören ve Altındağ’daki toplam 230 konut noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile hak sahiplerine teslim edildi.

Daha önce yapılan kura çekilişlerinde Kuzey Ankara Projesi içinde bahçe katından konut çıkan hak sahiplerinin yeni talepleri doğrultusunda, Keçiören ve Altındağ ilçesindeki TOKİ konutları için kura çekildi.

 

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu’nda yapılan kura çekiliş törenine, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Aluç ile Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı İbrahim Hayri Korkmaz da katıldı.

Keçiören İlçesi 90750 ada 20 parsel ve Altındağ ilçesi 70197 ada 4 parselde yer alan TOKİ konutlarının bayram havasında geçen kura törenini hak sahipleri büyük heyecanla izledi.

 

BAŞKAN TUNA’DAN SELAM

Kura çekimi öncesi salonu dolduran hak sahiplerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın selamını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Aluç, kentsel dönüşüm projelerinde gecekondu sahipleriyle uzlaşma yolunu seçtiklerinin altını çizerek, “Gecekondusuz bir Başkent için vatandaşlarla ele ele verdik. Bugün de hizmetlerimizi asıl sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu süreçte hiç kimseyi mağdur etmemeye gayret sarf ediyoruz. Faaliyette olan kentsel dönüşüm projeleri 30 milyon metrekarelik alanı kapsıyor. Söz konusu projelerde anlaşma ve uzlaşma yolunu seçerek 21 bin gecekonduyu yıktık. 17 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Projeleri gerçekleştirirken adaletli davranarak tapu sahibi olan gecekondu sahiplerinin haklarını gözetirken, tapu belgesi olmayan gecekondu sahiplerini de mağdur etmedik.”dedi.

 

800 MİLYON TL DESTEK

 

Kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesinde devletin büyük katkılar sağladığını, kamulaştırma harcamaları başta olmak üzere gecekonduları yıkılan vatandaşlara ayrıca kira yardımı yaptıklarına dikkati çeken Aluç, “Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bugüne kadar 180 milyonu kira yardımı olmak üzere yaklaşık 800 milyon lira harcama yapıldı” diye konuştu.

Kura çekilişi sonunda Keçiören’de bulunan 80 metrekarelik toplam 139 konut ve 120 metrekarelik 23 konut ile Altındağ’da yer alan 100 metrekarelik 68 konut hak sahipleriyle buluştu.

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