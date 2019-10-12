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Program kapsamında Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Sancak bölgesinden yetimlerin buluştuğunu belirten Osman Atalay, "Çocuklar burada 3 gün gezdiler. Kuzey Makedonya'nın turistik yerlerini gezdiler, eğlendiler, bir araya geldiler. Özellikle Balkanlardaki diğer yetim arkadaşlarıyla buluştular. Bu güzel bir şey." dedi.



Atalay ayrıca, bu tür programların her yıl Balkanların birçok ülkesinde devam etmesi gerektiğinin de altını çizdi.



İyilik Başağı Derneği Başkanı Sherifi de "Yetim Haftası" etkinliğini 7'nci kez düzenlediklerini belirterek, etkinliğin ana sponsorunun İHH Vakfı olduğunu söyledi.