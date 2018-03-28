“KUZEYKENT FİNANSAL KONUTLARI”NIN HALKA SATIŞI DEVAM EDİYOR

-KUZEYKENT KONUTLARINI SATIN ALMAK İSTEYENLER İÇİN ÖN ŞARTSIZ KURASIZ VE BAŞVURU ÖNCELİĞİNE GÖRE KONUT ALMA VE SEÇME OLANAĞI SUNULUYOR -TOBAŞ GENEL MÜDÜRÜ FERHAT ERTÜRK; DOĞAYLA İÇ İÇE HUZUR KENT KUZEYKENT’İ BAŞKENTLİLERE SUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ ortaklığında hayata geçirilen Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında üretilen “ Kuzeykent Konutları ”nın halka satışı devam ediyor.

Proje kapsamında inşa edilen 5 bin 82 lüks konuttan 407’si daha 29 Mart-29 Haziran 2018 tarihleri arasında satışa sunulacak.

ANKARA’NIN KUZEYİNDE YENİ BİR KENT YÜKSELİYOR

Açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olan konut satışlarında vatandaşlar, ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağına sahip olacak.

Kuzeykent ’te, 256’sı 3+1, 17’si 3+1 dubleks, 17’si teras ev ve 117’si ise 4+1 olarak satışa sunulan konutların fiyatları, 235 bin lira ile 655 bin lira aralığında değişiyor.

PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 10 İNDİRİM

Konut alıcısına 14 gün içinde cayma hakkının da tanındığı ve çeşitli vade seçenekleriyle satışa sunulan konutlarda, peşin alımlarda ise yüzde 10 indirim uygulanıyor.

Sosyal tesisleri ile modern bir yaşamı iç içe sunan Kuzeykent’te, 12 ay içinde teslimatın gerçekleştirileceği alıcılara aynı zamanda yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 25 peşinatla birlikte; 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleri de sunuluyor.

Proje kapsamında şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile yetimlere, yüzde 10 peşin ve 240 ay vadeli sabit taksit imkanı sağlanıyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE YENİ BİR KENT MODELİ

TOBAŞ Genel Müdürü Ferhat Ertürk, TOKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 1 milyon 655 bin metrekare üzerinde inşa edilen Kuzeykent projesinin Ankara’nın değerine değer katan prestijli bir proje olduğunu belirtti.

Projede bulunan 5 bin 82 konutun, aşama aşama satışının gerçekleştirildiği bilgisini veren Ertürk, ilk aşamada 210 konutun satışının yapıldığını, 29 Mart’ta da ikinci aşamada yer alan 407 konutun daha satışa sunulacağı bilgisini veriyor.

“700 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE REKREASYON ALANI”

Başkent’in, uydu kenti olmaya aday Kuzeykent’in doğayla iç içe geçmiş, 700 bin metrekare büyüklüğünde rekreasyon alanına sahip olduğunu da vurgulayan Ertürk, “Ağaçları, çiçekleri ve çim örtüsüyle Ankara’ya nefes aldıracak bu projeyle, göletler ve süs havuzundaki ışıklı ve müzikli su gösterileri de ev sahiplerine muhteşem bir görsellik sunuyor” bilgisini paylaştı.

Açık ve kapalı spor salonları, alışveriş merkezleri, camileri, yaşlılar ve gençlik merkezleri, hanımlar lokali, düğün salonları, kafe ve restorantlarıyla adeta yeni bir şehir kurduklarının altını çizen Ertürk, 25 bin Ankaralının burada yaşamasını sağlamayı planladıklarını söyledi.

BAŞKENT’İN ÖRNEK MERKEZ CAMİİ VE KÜLLİYE PROJESİ

Tüm bunların yanı sıra Kuzeykent’te 10 bin kişinin aynı anda ibadet yapacağı Merkez Camii ve Külliyesi ile eşsiz Türk kültürünü gözler önüne serecek bedestenin de yer alacağını ifade eden Ertürk, “Geleneksel ve günümüzün mimarisiyle, kültür ve sanatın harmanlandığı bölgede keyifli etkinliklere ev sahipliği yapacak amfi tiyatrolar ve konser alanları olacak. Rekreasyon alanına en hakim noktada konferans, toplantı, sergi gibi birçok faaliyetlerin gerçekleştirileceği 5 bin kişi kapasiteli Ankara’nın en büyük Kongre Merkezi de hizmet verecek” şeklinde konuştu.

TOBAŞ Genel Müdürü Ferhat Ertürk, uygun satış koşulları ve ekonomik fiyatlarla satışı sunulan modern ve lüks Kuzeykent konutlarının vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü kaydederek, konut satın almak isteyen vatandaşların Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi alanı içinde bulunan TOBAŞ Genel Müdürlüğü tanıtım ofisinden bilgi alabileceklerini vurguladı.

Kuzeykent projesi kapsamında 29 Mart-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası şubelerinde satışa sunulacak konutların fiyat seçenekleri şu şekilde olacak:

235.000 TL’lik 3+1 daireler için ödeme planı ve taksit seçenekleri;

Peşin fiyatı: 211.500 TL

23.500 TL peşin, 96 ay, 2.203 TL taksit

35.250 TL peşin, 108 ay, 1.849 TL taksit

58.750 TL peşin, 120 ay, 1.469 TL taksit

360.000 TL’lik 3+1 daireler için ödeme planı ve taksit seçenekleri;

Peşin fiyatı: 324.000 TL

36.000 TL peşin, 96 ay, 3.375 TL taksit

54.000 TL peşin, 108 ay, 2.833 TL taksit

90.000 TL peşin, 120 ay, 2.250 TL taksit

250.000 TL’lik 4+1 daireler için ödeme planı ve taksit seçenekleri;

Peşin: 225.000 TL

25.000 TL peşin, 96 ay, 2.344 TL taksit

37.500 TL peşin, 108 ay, 1.967 TL taksit

62.500 TL peşin, 120 ay, 1.562 TL taksit

420.000 TL’lik 4+1 daireler için ödeme planı ve taksit seçenekleri ;

Peşin: 378.000 TL

42.000 TL peşin, 96 ay, 3.937 TL taksit

63.000 TL peşin, 108 ay, 3.305 TL taksit

105.000 TL peşin, 120 ay, 2.625 TL taksit

377.000 TL’lik 3+1 dubleks daireler için ödeme planı ve taksit seçenekleri;

Peşin fiyatı: 339.300 TL

37.700 TL peşin, 96 ay, 3.534 TL taksit

56.550 TL peşin, 108 ay, 2.967 TL taksit

94.250 TL peşin, 120 ay, 2.356 TL taksit

434.000 TL’lik 3+1 dubleks daireler için ödeme planı ve taksit seçenekleri;

Peşin fiyatı: 390.600 TL

43.400 TL peşin, 96 ay, 4.068 TL taksit

65.100 TL peşin, 108 ay, 3.415 TL taksit

108.500 TL peşin, 120 ay, 2.712 TL taksit

525.000 TL’lik teras daireler için ödeme planı ve taksit seçenekleri;

Peşin fiyat: 472.500 TL

52.500 TL peşin, 96 ay, 4.921 TL taksit

78.750 TL peşin, 108 ay, 4.132 TL taksit

131.250 TL peşin, 120 ay, 3.281 TL taksit

655.000 TL’lik teras daireler için ödeme planı ve taksit seçenekleri;

Peşin fiyat: 589.500 TL

65.500 TL peşin, 96 ay, 6.140 TL taksit

98.250 TL peşin, 108 ay, 5.155 TL taksit

163.750 TL peşin, 120 ay, 4.094 TL taksit