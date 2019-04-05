Kuzgun 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Büyük Heyecanla Takip Edilen Kuzgun Son Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan ve yayın hayatına girdiği günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kuzgun dizisinde geçtiğimiz gün 8. bölüm heyecanı yaşandı. Her hafta olduğu gibi bu haftada da hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başaran Kuzgun dizisinin yeni bölümü şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

Gelecek hafta 9. bölümüyle takipçilerinin karşısına çıkacak olan Kuzgun’da yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nefes kesen Kuzgun dizisinin son bölümünde neler yaşandı?

Reyting rekortmeni Kuzgun dizisi geniş kitleler tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Başrollerinde Türk televizyon yapımlarının sevilen isimlerinin bulunduğu dizide, geçtiğimiz gün yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm heyecanı başladı.

Kuzgun hayranları 9. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Ancak henüz Star TV tarafından Kuzgun dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

Kuzgun Son bölümde Neler Yaşandı?

Başrollerinde; yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve güzel oyuncu Burcu Biricik’in yer aldığı dizide, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Settar Tanrıöğen ve Levent Ülgen gibi sevilen isimler de rol alıyor. Geçtiğimiz gün Star TV ekranlarından yayınlanan bölümde; Kuzgun’a savaş açan Dila planlarını uygulamaya koymaya başlar.

Aldığı karar doğrultusunda Kuzgun ile birlikte hiçbir ortak işe girişmeyeceğini ve işlerini bundan sonra Ali ile yürüteceğini açıklar. Aldığı kararın arkasında durmaya söz veren Dila, Kuzgun ile dişe diş savaşmaya hazırdır. Ancak bundan önce ilk defa Terzi Derviş ile yüzleşmesi gerekecektir. Babası Rıfat’ın tek varisi Dila’dır.

Derviş ortalığı karıştırmaması için Dila’yı uygun bir dille uyarır ancak Dila ve Kuzgun arasındaki savaş giderek kızışmaktadır. Bütün dengeleri değiştiren bu savaşta Dila’nın kararları kendisi ve çevresindekiler için çok ağır sonuçlar ortaya doğuracaktır.

Kumru, Şermin tarafından kendisine verilen görüntüleri incelemeye devam etmektedir. Şeref Dağıstanlı’nın cinayeti hakkında olan bu görüntüleri araştırmaya koyulan Kumur, cinayetin arkasındaki ismi ortaya çıkarmaya kararlıdır. Araştırma sonucu elde ettiği bilgilerin ardından Bora’yla yüzleşmek için harekete geçer. Öte yandan Ali’ye epey borcu olan Kartal, bu borcu ortadan kaldırmak için elinden ne geliyorsa yapacaktır.