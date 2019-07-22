Son Dakika
FETÖ’cü 41 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
İdlib’de Ölü Sayısı 31’e Yükseldi
Somali’de Yaşanan Patlama'da: 10 Ölü
Somali'de Şiddetli Patlama!
İçişleri Bakanlığı: Bingöl’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tehditlerle Bir Yere Varamayacaklarını Anlayan Yunanlılardan Çağrı
İnsanoğlunun Ay'a İnişinin 50. Yıl Dönümü Google'da Doodle Oldu! İşte Google’dan Apollo 11 Doodle Sürprizi!
Bugün Neler Yaşandı? 17 Temmuz 2019 Günün Özeti Haberleri
Son Dakika: YKS Sonuçları Açıklandı
Yeni Yargı Paketi Hakkında Flaş Gelişme!

3 Malzemeli Şeker ve Hardallı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır?

Kahverengi şeker ve hardal bir arada... 3 Malzemeli Şeker ve Hardallı Tavuk Göğsü, büyük bir tada ve kısa bir market listesine sahip. 30 dakikada lezzetli bir akşam yemeği hazırlamak ister misiniz? İşte Tarifi...

Lezzet 22.07.2019, 16:52 22.07.2019, 17:05 Tuğçe Hanım
3 Malzemeli Şeker ve Hardallı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır?

3 Malzemeli Şeker ve Hardallı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır?

Malzemeler

1 paket Tavuk Göğsü

1/2 fincan kahverengi şeker

1/3 su bardağı taş hardal

Hazırlanışı

Bir kapta kahverengi şekeri ve hardalı karıştırın.

Tavuk göğsü folyo ile kaplı orta fırın kabına yerleştirin. Şeker hardallı karışımı tavuğun üzerine dökün.

Tavuğu önceden ısıtılmış 250 derecelik fırına yerleştirin. 25 ila 30 dakika arasında pişirin. Tavuğu fırından çıkarın ve sıcak tutmak için bir tabağa aktarın. Tava suyunu küçük bir tencerenin içine dökün ve kaynatın. Sos hafifçe koyulaşıncaya kadar 2 ila 3 dakika kaynatın. Sos soğudukça daha kıvam alacaktır.

Tavuk parçalarını servis tabağına dilimleyin. Tavuğun üzerine Kahverengi Şekerli Hardal sosu dökün. Yeşil fasülye, dilimlenmiş sarımsak veya elma ile bir eskarol salatası ile 3 Malzemeli Şeker ve Hardallı Tavuk Göğsünü servis yapın.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
#şeker #tavuk göğsü #lezzet haberleri #lezzet #3 Malzemeli Şeker ve Hardallı Tavuk Göğsü #3 Malzemeli Şeker ve Hardallı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır #hardal
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Temmuz 2019
İmsak 03:44
Güneş 05:31
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:19
Yatsı 21:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@