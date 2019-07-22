3 Malzemeli Şeker ve Hardallı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır?
Kahverengi şeker ve hardal bir arada... 3 Malzemeli Şeker ve Hardallı Tavuk Göğsü, büyük bir tada ve kısa bir market listesine sahip. 30 dakikada lezzetli bir akşam yemeği hazırlamak ister misiniz? İşte Tarifi...
3 Malzemeli Şeker ve Hardallı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır?
Malzemeler
1 paket Tavuk Göğsü
1/2 fincan kahverengi şeker
1/3 su bardağı taş hardal
Bir kapta kahverengi şekeri ve hardalı karıştırın.
Tavuk göğsü folyo ile kaplı orta fırın kabına yerleştirin. Şeker hardallı karışımı tavuğun üzerine dökün.
Tavuğu önceden ısıtılmış 250 derecelik fırına yerleştirin. 25 ila 30 dakika arasında pişirin. Tavuğu fırından çıkarın ve sıcak tutmak için bir tabağa aktarın. Tava suyunu küçük bir tencerenin içine dökün ve kaynatın. Sos hafifçe koyulaşıncaya kadar 2 ila 3 dakika kaynatın. Sos soğudukça daha kıvam alacaktır.
Tavuk parçalarını servis tabağına dilimleyin. Tavuğun üzerine Kahverengi Şekerli Hardal sosu dökün. Yeşil fasülye, dilimlenmiş sarımsak veya elma ile bir eskarol salatası ile 3 Malzemeli Şeker ve Hardallı Tavuk Göğsünü servis yapın.
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