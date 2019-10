Ankara Yöresel Sebze Yemekleri - Ankara'da Ne Yenir?

Ankara'nın Ünlü Yemekleri

Ankara'nın ünlü yemekleri denince akla en başta dillere destan Ankara simidi gelir. Özellikle İstanbul simidine göre daha ince ve gevrek olan bu simit bilhassa Ankaralıların sabahları işe veya okula giderken almadan edemedikleri ve vazgeçemedikleri bir sokak lezzetidir. Ankara’nın bir başka önemli lezzeti ise meşhur Ankara tavasıdır. Pirinç veya bazen de şehriyenin et ile saatlerce pişirilip etin adeta lokum kıvamına gelmesi ile yapılan bu yemek Ankara da özellikle bayram ve özel gün sofralarının vazgeçilmez lezzetidir. Diğer yandan Ankara’ya sadece bu lezzeti denemek veya tatmak için gelenlerin sayısı da az değildir.

Ankara’da Ne Yenir?

Ankara’nın meşhur yemek yerleri içinde keşkek çorbası da büyük öneme sahiptir. Ana malzemeleri olarak keşkeklik buğday ve et ile yapılan bu meşhur yemeğin en önemi elemanlarından birisi ise içerisine konan ve o eşsiz lezzetini veren taze tereyağıdır. anakaranın bici ve pıtpıt pilavları ise yine özellikle bayram sofralarında çokça yapılır. Genellikle et suyu veya bazen de tavuk suyu ile pişirilen bu pilavlar özellikle fırında kuzu kapama veya tandır kebabı gibi lezzetlere eşlik ederler. Diğer yandan lezzeti Ankara dışına taşmış olan ver herkes tarafından beğenilerek yenen kadınbudu köfte de aslen bir Ankara yemeğidir ve bu yemeği seviyorsanız mutlaka bir de Ankara’da yapılan kadınbudu köfteyi denemelisiniz. Ankara’nın ağız sulandıran bir başka lezzeti ise türküsü dillerde dolaşan ve çok meşhur olan tirit köftesidir. Özellikle altındaki suyu ve et suyunun lezzetini bıraktığı pideleri ile tirit gerçekten anlatılmaz bir lezzettir.

Ankara’nın Lezzet Sırları