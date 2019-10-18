Son Dakika
Trump: “Enerji Bakanı Rick Perry görevinden ayrılacak”
Çankırı’da trafik kazası: 34 yaralı
MSB: ''Van Çaldıran sınır bölgesinden acı haber''
Mehmet Balıkçılar Nusaybin Belediye Başkanlığına atandı
Kaldırıma çarpan araç şaha kalkıp takla attı
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 87 - Baskonia: 80

Ankara Yöresel Sebze Yemekleri - Ankara'da Ne Yenir?

Ankara'nın ünlü yemekleri denince akla en başta dillere destan Ankara simidi gelir.

Lezzet 18.10.2019, 10:23 Emir Yılmaz

Ankara'nın Ünlü Yemekleri

Ankara'nın ünlü yemekleri denince akla en başta dillere destan Ankara simidi gelir. Özellikle İstanbul simidine göre daha ince ve gevrek olan bu simit bilhassa Ankaralıların sabahları işe veya okula giderken almadan edemedikleri ve vazgeçemedikleri bir sokak lezzetidir. Ankara’nın bir başka önemli lezzeti ise meşhur Ankara tavasıdır. Pirinç veya bazen de şehriyenin et ile saatlerce pişirilip etin adeta lokum kıvamına gelmesi ile yapılan bu yemek Ankara da özellikle bayram ve özel gün sofralarının vazgeçilmez lezzetidir. Diğer yandan Ankara’ya sadece bu lezzeti denemek veya tatmak için gelenlerin sayısı da az değildir.

Ankara’da Ne Yenir?

Ankara’nın meşhur yemek yerleri içinde keşkek çorbası da büyük öneme sahiptir. Ana malzemeleri olarak keşkeklik buğday ve et ile yapılan bu meşhur yemeğin en önemi elemanlarından birisi ise içerisine konan ve o eşsiz lezzetini veren taze tereyağıdır. anakaranın bici ve pıtpıt pilavları ise yine özellikle bayram sofralarında çokça yapılır. Genellikle et suyu veya bazen de tavuk suyu ile pişirilen bu pilavlar özellikle fırında kuzu kapama veya tandır kebabı gibi lezzetlere eşlik ederler. Diğer yandan lezzeti Ankara dışına taşmış olan ver herkes tarafından beğenilerek yenen kadınbudu köfte de aslen bir Ankara yemeğidir ve bu yemeği seviyorsanız mutlaka bir de Ankara’da yapılan kadınbudu köfteyi denemelisiniz. Ankara’nın ağız sulandıran bir başka lezzeti ise türküsü dillerde dolaşan ve çok meşhur olan tirit köftesidir. Özellikle altındaki suyu ve et suyunun lezzetini bıraktığı pideleri ile tirit gerçekten anlatılmaz bir lezzettir.

Ankara’nın Lezzet Sırları

Ankara’nın yöresel yemekleri ve tarifleri aslında Ankaralıların kendisinde saklıdır. Özellikle tohma veya efelek dolması gibi geçmişi çok eskilere dayanan geleneksel yemeklerin tarifi anadan kıza geçerek bugüne kadar varlığını sürdürmüştür. Ankara’nın alt üst böreği ise ancak ve ancak Ankara’da bulabileceğiniz bir nevi su böreği tarzı bir börektir ve özellikle bayramlarda sofraları şenlendirir. Diğer yandan Ankara’nın meşhur hamur işi yemeklerinden cızlama ve gözleme de Ankara’ya özel lezzetler arasındadır. Ankara'nın ünlü yemekleri mutlaka tadılması gereken lezzetlerden oluşur.

#Ankara simidi #Ankara tavası #keşkek çorbası #Ankara Yemekleri #kadınbudu köfte #beypazarı sarması #Ankaranın Ünlü Yemekleri
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
İmsak 05:32
Güneş 06:56
Öğle 12:39
İkindi 15:41
Akşam 18:12
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@