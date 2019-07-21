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Balzamik Bal Sırlı Tavuk Sote Nasıl Yapılır?

İşte bütün ailenin seveceği lezzetli ve kolay bir tavuk tarifi; Balzamik Bal Sırlı Tavuk Sote

Lezzet 21.07.2019, 17:38 21.07.2019, 18:16 Tuğçe Hanım
Balzamik Bal Sırlı Tavuk Sote Nasıl Yapılır?

Malzemeler 

4 Adet Taze Kemiksiz Derisiz Tavuk Göğsü 

1/2 çay kaşığı tuz 

1/4 çay kaşığı karabiber 

2 yemek kaşığı zeytinyağı 

1/2 su bardağı tavuk suyu

1/4 bardak balzamik sirke

2 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Tavuğa tuz ve karabiber serpin.Büyük bir tavada zeytinyağını orta-yüksek ateşte ısıtın. Tavuğu her iki tarafta 3-4 dakika hafifçe kızarana kadar sote edin. Tavuğu tavadan çıkarın ve sıcak tutmak için üzerini örtün. Bir cam bardakta veya küçük bir kapta, tavuk suyunu, balzamik sirkeyi ve balı birleştirin. Balı çözmek için karıştırın. Sarımsakları tavaya ekleyin ve 30 saniye sote edin. Tavuk suyu karışımını karıştırın ve kaynatın. Isıyı bir kaynama derecesine düşürün ve tavuğu tekrar tavaya ekleyin. Tavuk pişene kadar 4 ila 5 dakika pişirin.
Balzamik Bal Sırlı Tavuk parçalarını bir sır sırtı ile servis edin.

İpucu: Pilav veya sote sebzelerle servis yapın.

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