Barbekü Tavuk Mısır Ekmeği Nasıl Yapılır?

Barbekü Tavuk Mısır Ekmeği

Malzemeler

2 Adet Tavuk Gögsü

1 yemek kaşığı zeytin yağı

1/4 çay kaşığı tuz

1/8 çay kaşığı karabiber

3/4 su bardağı barbekü sosu

1 Adet Yeşil biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 Kutu mısır çörek karışımı

1/3 su bardağı rendelenmiş çedar peyniri

1 yemek kaşığı doğranmış yeşil soğan

Hazırlanışı:

Hafifçe yağlanmış bir ızgarayı veya ızgara tavasını orta-yüksek ısıya ısıtın. Tavuk göğsüne zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyin. Tavuğu, pişene kadar her bir tarafta 8 ila 10 dakika ızgaralayın. Tavuğu ızgaradan çıkarın, 2 - 3 dakika dinlendirin, sonra parçalara ayırın. Bir kapta tavuk göğsü, barbekü sosu ve yeşil biberleri ekleyerek karıştırın.

Fırını önceden 250 derece'de ısıtın. Orta dökme demir tavada tereyağını yüksek ateşte eritin. Her tarafı kaplamak için tereyağını tavaya çevirin. Hazırlanan mısır çörek hamuru sıcak tavaya dökün. Alt kabuğu ayarlamak için önceden ısıtılmış fırında 5 dakika bekletin.

5 dakika sonra, tavayı fırından çıkarın. Barbekü tavuk ve rendelenmiş çedar peyniri ile üst kısmen pişmiş mısır ekmeği... Tencereyi tekrar fırına koyun ve mısır ekmeği pişene, barbekü tavuğu ısıtılıp peynir eritilinceye kadar 10 ila 12 dakika daha pişirin.



Barbekü tavuk mısır ekmeği fırından çıkarın. Kıyılmış yeşil soğanları serpin ve servis yapın.