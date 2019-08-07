Bayramda Kemik Suyuyla Şifalı Sofralar Kurun!

Kurban Bayramı’yla özdeşleşen kırmızı etin, kemiğiyle birlikte pişirilerek tüketildiğinde sağlığımız için daha da şifa kaynağı olduğunu vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Kemikli etle ya da kemik suyuyla hazırlanan yemekler ile sakatat türleri, sağlığımız açısından son derece zengin protein ile vitamin ve mineral kaynağı barındırır. Kemik suyunda bulunan kolajen maddesi vücudumuzun yenilenmesini destekler. Kurban Bayramı’nda kemikli etle hazırlayacağınız et yemekleri, kemik suyuyla pişireceğiniz çorbalar ve sakatat çeşitleriyle şifalı sofralar kurun” diye öneriyor.

HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARMAYIN!

Aşırı karbonhidrat ve şeker içeren yiyeceklerle hazırlanan bayram sofralarının, sağlığımızın da keyfini kaçırdığını belirten Dr. Ümit Aktaş, “Şerbetli tatlılardan, kızartmalara, hamur işi çeşitlerine kadar çok sayıda sağlıksız yiyeceklerden oluşan bayram sofraları, hastalığa davetiye çıkarıyor. Sofralarınızda, aşırı karbonhidrat ve şeker içeren yiyeceklere yer vermeyin. Omega 3 gibi çok değerli mineral ve vitaminler içeren sakatat türleri, sağlığımız için son derece değerli protein kaynaklarıdır. Bu besinleri tüketmekten kaçınmayın. Kemik iliğinin çocukların gelişimini destekleyen, kolajen kaynağı olması itibariyle de yetişkinlere yönelik yenileyici etkilerinden faydalanın” dedi..

TATLI YERİNE KURU MEYVE

Kurban Bayramı’nda aşırı tatlı tüketimine de dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, şekerin insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu hatırlatarak, “Şeker tüketimiyle vücudun insülin hormonu üretimi de artar. Bu durum kanser, diyabet, Alzheimer ve tüm kronik hastalıkları tetikler. Kalp krizi geçirme riski artar. Bayram sofralarınızı şerbetli tatlılarla donatarak, ailenizin ve sevdiklerinizin kalp krizi geçirme riskini artırmayın. Şerbetli tatlılar yerine kuru kayısı, kuru üzüm ve ceviz, badem gibi kuru yemişlerle sağlıklı ve lezzetli ikramlar hazırlayın” tavsiyesinde bulundu.

NİŞASTA BAZLI ŞEKERE DİKKAT!

Şekerin her türlüsünün sağlığımız için ciddi riskler barındırdığına değinen Dr. Ümit Aktaş, “Nişasta bazlı şekerin, şeker türleri arasından en zararlısı olduğunu unutmayın! Marketlerde satılan, endüstriyel olarak üretilen hazır gıdaların pek çoğunda nişasta bazlı şeker bulunur. Nişasta bazlı şeker tüketimi; obezite, diyabet, karaciğer yağlanması, Alzheimer, kalp damar hastalıkları ve kanser gibi hayati tehlike içeren hastalıklara yakalanma riskini artırıyor” diye konuştu.