Divan Pastaneleri’nde Bayram Keyfi “Tek Tıkla, Çok Tatlı!”

Divan Pastaneleri’nde özenle hazırlanan çikolata ve lokumlar, bayramın keyifli anlarını sevdikleriyle paylaşmak isteyenlere unutulmaz tatlar vadediyor. Şık tasarımlı kutularıyla dikkat çeken Divan’ın yenilenen tatları, bayramlarda hediye arayışına girenlere zengin alternatifler sunuyor.

İster pralin çikolata ister lokum tercih eden tatlı severler, Divan’ın eşsiz lezzetlerini misafirlerine ikram ederken, dilerse bayramda sevdiklerine de hediye edebilecek. Divan Pastaneleri çikolatadan vazgeçemeyenleri, yeniden yorumlanan Ay Çekirdekli Pralin, Kuş Üzümlü Pralin, Bademli Pralin ve Kahveli & Bademli Pralin seçenekleriyle buluşturuyor. Divan şeflerinin özenle hazırladığı pralin çikolatalar, şeker ilavesiz enfes bitter çikolata ile hazırlanıyor. Divan’ın geleneksel yöntemlerle sadece pancar şekerinden üretilen, katkı maddesi ve koruyucu içermeyen lokumları da bayramda paylaşmanın neşesini taşıyan paketleriyle en şık hediyelerden biri olmaya aday.

Divan Pastaneleri yepyeni online satış hizmeti ile, bayramın keyfini sevdikleriyle tatlı ikramlar eşliğinde çıkarmak isteyenlere veya bu eşsiz lezzetleri paylaşmak isteyenlere benzersiz lezzetlerini tek tıkla teslim ediyor. Divan, www.divanpastaneleri.com.tr aracılığıyla Ankara, İstanbul ve Bodrum’dan kolaylıkla verilebilen çikolata, lokum, pasta ve hediyelik ürün siparişlerini tatlı severlerle buluşturuyor.