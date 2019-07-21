En İyi Patates Salatası Tarifi, Nasıl Yapılır?

En İyi Patates Salatası Nasıl Yapılır? İşte Tarifi...

MALZEMELER

4 adet patates

1 adet büyük boy kırmızı soğan

4 dal taze soğan

6 adet kurutulmuş domates

1 diş sarımsak

1/4 demet maydanoz

1/4 demet dereotu

1/4 demet nane

1 tatlı kaşığı kapari

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı balsamik sirke

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber

YAPILIŞI

Patateslerin kabuğunu soyup güzelce suda haşlayın. Bu sırada maydanozu yıkayıp ince ince kıyın.

Aynı şekilde doğanı da isteğe göre küçük isteğe göre piyazlık doğrayabilirsiniz.

Sarımsağı rendeleyip kalan malzemeleri de içerisine ilave edin.

Haşlanan patatesleri süzüp, soğuması için kenara ayırın.

Salatanın sosunu hazırlamak için; zeytinyağı, limon suyu, balsamik sirke, rendelenmiş sarımsak, tuz ve kırmızı toz biberi küçük bir kapta çırpın. Kapari çiçeklerini ekleyin ve karıştırın.

Soğuyan patatesleri küp küp şekilde derin bir kabın içerisine aktarın. Sosla beraber harmanladıktan sonra servis edebilirsiniz.