Enginar, Tavuk ve Közlenmiş Kırmızı Biber Bu Tarifte Buluştu... Nasıl mı?

Malzemeler

1 Paket Tavuk Göğsü

1 su bardağı süt

1 Paket Krema

5 Adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 dilim tost ekmeği

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 diş sarımsak

300 gram ıspanak.

5 adet közlenmiş kırmızı biber

400 gram bebek enginar göbeği

Hazırlanışı:

Fırını 200 derece'ye getirin. Pişirme işlemini yapacağınız herhangi bir borcamı veya yapışmaz bir kabını yağlayın. Süt, krema, yumurta, tuz ve karabiberi çırpın. 2 dilim tost ekmeğini dilimleyin ve 1 bardak peynir ilave edin; bir kenarda dinlendirin. Yağı orta ateşte ayarlanmış yapışmaz bir tavada ısıtın. Soğan ve sarımsak ekleyin. 1 dakika veya yumuşayana kadar pişirin. Ispanak ekleyin. Ispanaklar solana kadar pişirin. Közlenmiş kırmızı biberi, daha önceden haşlanmış tavukları parçalarını ve enginarı kalıba ekleyin ve pişirin.

Ateşten alın ve ekmek karışımı ile hazırlamış olduğunuz pişirme kabına dökün.

Folyo ile kaplayarak fırında 30 dakika boyunca pişirin. Folyoyu çıkarın ve kalan peyniri de üzerine serpin. Peynirin erimesi için 15 dakika daha fırında tutun.

Servis yapmadan önce 5 dakika dinlendirin.

NOT: Bu süper besinleri diyetinize eklemek için kolay bir yöntem olarak pişirme işleminden hemen önce güveçin üzerine keten tohumu veya chia tohumu serpin. Bu yemeği önceden hazırlayın ve pişirmeden önce buzdolabında 24 saate kadar bekletin. Tavuğun pişirilmesi ve parçalanması gerekir.