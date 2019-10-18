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Gaziantep Yemekleri Haftası Kasım ayında Ankara'da

Sheraton Ankara Hotel & Convention Center, 4-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Brasserie One Restaurant’ta Gaziantep Yemekleri Haftası düzenleniyor.

Lezzet 18.10.2019, 15:23 18.10.2019, 15:28 Tuğçe Hanım
Gaziantep Yemekleri Haftası Kasım ayında Ankara'da

Sheraton Ankara Hotel & Convention Center, 4-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Brasserie One Restaurant’ta Gaziantep Yemekleri Haftası düzenleniyor.

Gaziantep Ticaret Odasının destekleri ile Sheraton Ankara Hotel & Convention Center 4-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Gaziantep Yemekleri Haftası’na ev sahipliği yapıyor. Gaziantep’ten gelen ustaların yöresel lezzetlerin püf noktalarını aktaracağı, keyifli anlatımlarla misafirlere bilgi aktaracağı akşam yemeklerinde yuvalama, pirpirim salatası, kuru dolma, mişmişi, baklava ve katmer gibi eşsiz tatlar misafirlerin beğenisine sunulacaktır.

Katılımcıların birbirinden lezzetli Gazianttep yemeklerini tatması için gerçekleştirelecek etkinlikte Ankara'da ki ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor.

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