Genç Şeflerden Bayrama Pratik ve Lezzet Dolu Tarifler

Sabri Ülker Vakfı Türkiye’nin genç yeteneklerini sağlıklı lezzetlerde buluşturdu!

Sabri Ülker Vakfı’nın yeterli ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Mutfağı, çeşitli besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan lezzetli, besleyici ve pratik tariflere yer veriyor. Vakıf, bu yıl Yemekte Denge Mutfağı’nı yeni tariflerle zenginleştirmek için İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü ile önemli bir iş birliğine imza attı. Türk mutfağının geleneksel tariflerini, Gastronomi bölümü 3. ve 4. Sınıfta eğitimlerine devam eden genç ve yetenekli şef adaylarına yeniden yorumlattı. Projede yer alan öğrenciler, proje için özel olarak birbirinden yetenekli ve odağına geleneksel lezzetleri alan gençler arasından seçilerek belirlendi.

Yemekte Denge Mutfağı, “Genç Şeflerden Sağlıklı Tarifler” sloganıyla sunulan bu tariflerle, takipçilerine birbirinden farklı besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan yeni lezzetlerle tanışma fırsatı sunarken sofralara da renk ve çeşit katıyor. Birbirinden lezzetli 12 tarif videosu, Sabri Ülker Vakfı YouTube adresinde yıl boyunca yayınlanacak.

İşte Kurban Bayramına özel “Genç Şeflerden Sağlıklı Tarifler”inden sofraları şenlendirecek lezzetli ve dengeli tariflerden bazıları:

İncikli Firikli Pazı Bohçası

Malzemeler

2 adet kuzu incik

1 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet kereviz

1 tatlı kaşığı (15 gram) domates salçası

Bulgur pilavı için

1 küçük boy (50 gram) kuru soğan

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2,5 yemek kaşığı (50 gram) firik bulguru

1 çay bardağı (75 gram) pilavlık bulgur

Yarım orta boy (50 gram) nar

2 avuç (50 gram) Antep fıstığı

Karabiber

Dış kaplama için

2 demet pazı

Hazırlanışı

Pazıyı kaynamış suya dikkatle batırın, ezmeden yumuşatın. İncikleri az yağda mühürleyin. Pırasa, kereviz ve havucu doğrayıp mühürleme yaptığınız tencerede salça ile soteleyin. Ardından 7 bardak su (1,5 litre) ekleyin, kapağı bir alüminyum folyoyla sıkıca kapatıp 1,5 - 2 saat kısık ateşte pişirin. Etlerin kemikten ayrılmış olmasına dikkat edin. Pişen etleri küçük parçalar halinde didin. Etleri pişirdiğiniz fırın kabında biriken suyu süzüp yarısı pilav, diğer yarısı da yemeğin sosu olarak kullanmak için ayırın.

Soğanlar minik küpler halinde doğrayıp ay çiçek yağında renk almadan soteleyin. Bulgurları ekleyin ve sotelemeye devam edin. Ardından ayırdığınız suyu ekleyip pişmeye bırakın. (Toplam 125 gr (firik bulguru+normal bulgurun toplam miktarı) bulgur için 1 su bardağı (200 ml) su gerekir.) Pilav piştikten sonra didilmiş etle karıştırıp Antep fıstığı, nar taneleri ve baharatı ekleyin.

Haşlanmış pazının damarlı kısımlarını ayırıp içine uygun miktarda etli karışımı ekleyin ve bohça biçiminde sarın. Bütün pazı bohçalarını ters çevirip buharda pişirin. Sos olarak kullanmak üzere ayırdığınız yemeğin suyunu 1 tatlı kaşığı kadar nişastayla bağlayın. Ardından bohçaların üzerine dökerek sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

Fesleğenli Patlıcan Sarması

Malzemeler

2 adet bostan patlıcan

1 kilogram domates

350 gram kıyma

1 yemek kaşığı (35 gram) domates salçası

20 gram biber salçası

1 büyük boy (200 gram) kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 dal fesleğen

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Pişirmek için zeytinyağı

Hazırlanışı

Bostan patlıcanları dikine, yarım santim kalınlığında dilimleyip yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Patlıcanları bir fırça yardımıyla hafifçe yağlayın, üzerlerine tuz ve karabiber serpin. Ardından 180 derecede iki yanı da pişecek şekilde fırınlayın. Domatesleri rendeleyin. Soğanı ince doğrayıp 3 yemek kaşığı yağ ile sarartın. Sonra sarımsak ve salçaları ekleyin, kıymayı koyup soteleyin. Pişen kıymalı harcı ateşten alın. Karabiber ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Fırınlanmış patlıcan dilimlerinin geniş kısmına 1 kaşık kadar kıymalı iç ve iri fesleğen parçaları koyarak rulo yapın ve fırın kabına yerleştirin. Bütün patlıcanları sardıktan sonra rendelenmiş domatesi eşit olarak patlıcanların üzerine paylaştırın ve önceden ısıtılmış fırında, 180 derecede 10 dakika pişirin. Üzerine ince kıyılmış taze fesleğen yaprakları ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.