Lezzet tutkunları için gurme rotaları

Yemek için yollara dökülenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gurme turu ya da lezzet turu adı altında özel turlar dahi düzenleniyor. Türkiye’nin önde gelen uçak ve otobüs bilet satış platformu Enuygun.com lezzet düşkünlerinin en çok tercih ettiği şehirleri açıkladı.

Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında yayınladığı yazısında lezzet düşkünlerinin en çok tercih ettiği şehirlere yer verdi.

Gaziantep’in artık dünya çapında marka bir mutfak haline geldiğini belirten Hacıbayramoğlu, “Gaziantep’e sabah erken uçağıyla gidip akşam dönen, günübirlik yemek için gidenlerin sayısı oldukça fazla. Şehirde kebaptan lahmacuna, baklavadan çorba çeşitlerine kadar çok lezzetli yemekler var. Organik baharat, salça alışverişi yapmak isteyenler de Bakırcılar Çarşısı’nı tercih ediyor. Gaziantep, lezzet tutkunları için ilk sırada yer alıyor. Üstelik sonbaharda uçak bileti fiyatları da uygun.” dedi.

Mutfağıyla ünlü bir başka şehrimiz de Hatay. Tarihi dokusu ve gezilecek yerleriyle kısa süreli keşif gezisi yapmak isteyenler için bu şehrin şahane bir seçenek olduğunu belirten Hacıbayramoğlu’na göre medeniyetler şehri Hatay’da tepsi kebabı, kaytaz böreği, künefe, firik pilavı, kömbe gibi lezzetler mutlaka tadılmalı. Tarihi cami ve kiliseleri, mozaik müzesi ve Arsuz görülmesi gereken yerler arasında.

Son yıllarda özellikle tren yolculuğuyla adından söz ettiren Kars’ın mutfağıyla da dikkat çektiğini belirten Hacıbayramoğlu, “Kars’ta Türkiye’nin en lezzetli kaşarlarını yiyebilirsiniz. Süt ürünleri, özellikle de kaşar peynirinin birçok çeşidi hem lezzetli hem de ucuz. Kaz etiyle yapılan yöresel yemekleri ünlü. Ani Harabeleri, Çıldır Gölü, Kars Kalesi gibi yerler mutlaka görülmeli” yorumunu yaptı.

Hacıbayramoğlu diğer lezzet duraklarını şöyle sıraladı:

Hafta sonu turlarının son yıllardaki popüler şehri Edirne’ye sadece ciğer yemek için bile gidenler var. Edirne’de ciğerin yanı sıra köfte, peynir tatlısı, kavala kurabiyesi ve badem ezmesi de yenir. Edirne otobüsle İstanbul’a 2-3 saat uzaklıkta.

Enuygun.com’a göre mutfağıyla ünlü bir başka şehrimiz de Mardin. Kaburga dolması, soğanlı Mardin kebabı, kiliçe, içli köfte, cevizli börek, kuru patlıcan dolması ve daha birçok lezzetli yemekler yiyebileceğiniz Mardin’de, kahvenizi mutlaka şahane manzaraları olan taş konaklarda için.

Aslında yurdumuza özgü tüm yemekleri bulup en lezzetlilerini yiyebileceğiniz şehir İstanbul. İstanbul’da her yöresel mutfağa ait yemekler yapan lokantalar var. Boğaz hattında balıkçılar, Siirt ve yöresi için Fatih Kadınlar Pazarı, Aksaray’daki kebapçılar ve daha birçok yer. Ancak ille de İstanbul’a özgü lezzetler ararsanız Vefa’da boza, Kanlıca’da yoğurt, Bebek ya da Sirkeci’de badem ezmesi ya da birbirinden lezzetli lokumlardan tadabilirsiniz.

Kebap festivalinin bile düzenlendiği Adana’da tatmanız gereken muhteşem lezzetler var. Kebap, şırdan dolması, şalgam, bici bici tatlısı, cezerye ve daha birçok lezzeti yerinden tatmak isteyenler 1-2 günlük Adana turu yapıyor. Bunların dışında ülkemizde Bursa, Konya, Bolu, İzmir gibi şehirler için de gurme turları düzenleniyor.