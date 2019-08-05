Limonata: Şeker, Su, Limon... Kolay Değil Mi?

İyi bir limonata yapmanın en önemli kısmı, doğru miktarda limon suyu, şeker ve su kullanmaktır. Mükemmel oranım 8 - 2 - 8 (8 limon, 2 bardak şeker, 8 bardak su) . Yazıldığı gibi, bu limonata benim için mükemmel bir tatlılık miktarına sahip , ancak tatlılığı limon aromasını veya su miktarını ayarlayabileceğinizi söylemeye gerek yok. Bazı insanlar aşırı tatlı ya da acı acı limonatayı tercih etmiyor, bu yüzden su miktarını tercihinize göre ayarlamak en iyisi. Ancak bu tarifi takip ederseniz, insanların içmesini ve tadını çıkarmasını imkansız kılacak acı bir tad ile bitmez. En iyi limonata tarifi için adımlar :

Limonları, özellikle cildinizle tamamen karıştırıyorsanız ılık suyla yıkayın.

Her bir limonu elinizle bastırıp, bastırarak bastırın.

Limonları dilimler halinde kesin ve geniş bir karıştırma kabına ekleyin.

Tatlandırıcıyı ekleyin ve limon suyuyla tatlandırıcı birlikte karışana kadar limonları birkaç dakika ezin.

Sıvıyı süzün (2 bardak) ve bir cam sürahiye 8 bardak su ekleyin.

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