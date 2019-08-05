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Limonata: Şeker, Su, Limon... Kolay Değil Mi?
Her zaman mükemmel limonata için basit ve kolay bir yöntem!
Lezzet 05.08.2019, 10:02 05.08.2019, 10:23 Tuğçe Hanım
İyi bir limonata yapmanın en önemli kısmı, doğru miktarda limon suyu, şeker ve su kullanmaktır. Mükemmel oranım 8 - 2 - 8 (8 limon, 2 bardak şeker, 8 bardak su) . Yazıldığı gibi, bu limonata benim için mükemmel bir tatlılık miktarına sahip, ancak tatlılığı limon aromasını veya su miktarını ayarlayabileceğinizi söylemeye gerek yok. Bazı insanlar aşırı tatlı ya da acı acı limonatayı tercih etmiyor, bu yüzden su miktarını tercihinize göre ayarlamak en iyisi. Ancak bu tarifi takip ederseniz, insanların içmesini ve tadını çıkarmasını imkansız kılacak acı bir tad ile bitmez. En iyi limonata tarifi için adımlar :
- Limonları, özellikle cildinizle tamamen karıştırıyorsanız ılık suyla yıkayın.
- Her bir limonu elinizle bastırıp, bastırarak bastırın.
- Limonları dilimler halinde kesin ve geniş bir karıştırma kabına ekleyin.
- Tatlandırıcıyı ekleyin ve limon suyuyla tatlandırıcı birlikte karışana kadar limonları birkaç dakika ezin.
- Sıvıyı süzün (2 bardak) ve bir cam sürahiye 8 bardak su ekleyin.
EN İYİ EV YAPIMI LİMONATA YAPMANIN İPUÇLARI
- En iyi lezzet için, satın alınmış şişelenmiş limon suyunu saklamamak için gerçek limonlardan taze sıkılmış limon suyu kullanın. Şişelenmiş limon suyu, taze limonlardan elde edilen limon suyu kadar iyi değildir. Genellikle buna eklenen bazı şeyler vardır ve lezzet pek doğru değildir. Ev yapımı limonatanınızı gerçek limonlarla yapmak kesinlikle daha iyi.
- Limon alırken, hafifçe baskı veren büyükleri seçin ; Hala yeşil lekeleri olan limonlardan kaçının. Sert limonlar daha kalın bir cilde sahiptir ve daha az meyve suyu verir.
- Ayrıca, eğer mümkünse Meyer limon kullanın - bunlar diğer limon çeşitlerinden daha tatlı ve daha katıdır. Lezzetli tatlı tadı ile inanılmaz bir limonata yaparlar. Genellikle kış ve ilkbahar aylarında mevsimdedirler.
- En çok limon suyunu çıkarmak için, kesmeden önce, her bir limonu elinizle aşağı doğru bastırarak kesme tahtası üzerinde yuvarlayın. Bu, meyve suyunu serbest bırakmalarına yardımcı olacaktır.
- Daha dolgun, daha karmaşık bir limon tadı için, limon dilimlerini bir kabın içinde şekere yerleştirin ve mümkünse yaklaşık 30 dakika buzdolabında saklayın. Limon dilimlerini şekerle karıştırmak (veya seçtiğiniz tatlandırıcı), limon kabuğundaki yağların çıkarılmasına yardımcı olur ve daha fazla hoş kokulu narenciye aroması ekler.
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