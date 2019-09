Ödüllü Lokma Ankara’da kapılarını açtı

Yeni nesil lokma olarak lezzet serüvenine İstanbul Yeşilköy’de başlayan The Loqma, Ankara’da Bestekar Sokak’taki yerini büyük bir katılımla açtı.

Türk mutfağının önemli lezzetlerinden lokmanın, yağ çekmeyen şerbetsiz formüllü, hafif ve sağlıklı halinin mucidi olan ve yeni nesil lokma akımını başlatan Altın Taç ödüllü The Loqma, İstanbul, İzmir ve Bursa’dan sonra Ankara’da lezzet tutkunları ile buluşuyor.

Mak Food Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Ankara’ya getirilen ve Bestekar Sokak’ta hizmet vermeye başlayan lezzet durağı, büyük bir katılımla açılışını gerçekleştirdi. ATO Komite Başkanı, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve OTONOMİ Başkanı Aydın Erkoç, MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, Mak Food Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çakmak, ATO Meclis Üyesi Cemal Ay ve Markanın kurucuları genç girişimciler Hacer Hoşhanlı Arslan - Hakan Arslan konuklarla birlikte kurdele keserek The Loqma Ankara’nın açılışını yaptı. İş dünyasının önemli temsilcilerinin ve lezzet tutkunlarının katıldığı açılışta, misafirlere çeşit çeşit yeni nesil lokmalar ikram edildi. Geleneksel Türk tatlarından olan lokmayı farklı aromalarla deneyimleyen misafirler The Loqma’ya tam not verdi.

Açılışın ardından konuşan Mak Food yetkilisi “İstanbul’da tesadüfen tanıştığımız, yağ çekmeyen formülüyle ve lezzetiyle diğerlerinden farklı, sektörün ilk markası olan The Loqma’yı Ankara’ya getirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Müşterilerimiz kişisel zevklerine göre yüzlerce çeşit lokma oluşturabilecekler. Ayrıca, Bozcaada’dan özel olarak getirdiğimiz tamamen doğal dondurmalarımız ile özenle seçtiğimiz çekirdeklerle oluşturduğumuz geleneksel ve 3. Nesil kahve çeşitlerimizi de Ankaralı tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Açılışımıza katılan tüm misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz, hepimize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.

Keman dinletisinin de gerçekleştiği açılışta katılımcılar keyifli vakit geçirdi.