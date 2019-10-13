“Ölümsüzlük meyvesi“ hünnaptan dondurma üretildi

MANİSA (AA) - Türkiye'nin önde gelen hünnap üretim merkezlerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde, ürünün katma değerini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında hünnaplı dondurma üretildi.

Sağlığa faydaları nedeniyle talebin yükseldiği hünnapta, ağaç sayısını son yıllarda hızla artıran Demirci ilçesinde yaklaşık 1500 üretici, bu yıl 38 bin ağaçtan 200 tonun üzerinde ürün elde etmeyi bekliyor.

Başta büyükşehirler olmak üzere ülke geneline kilogramı 15 liradan gönderilen hünnapın farklı gıda ürünleriyle katma değerini artırmak için çalışma yürütülüyor.

Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde çikolata hammaddesi olarak değerlendirilen ürün, lokum ve kolonya olarak da piyasaya sürülürken, ilçede dondurmacılık yapan Mustafa Aymergen, hünnapın kullanım alanını genişletmek üzere üründen dondurma yaptı.

Aymergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığa faydalarıyla bilinen hünnapın farklı gıdalarla tüketimini artırmak istediklerini, bu ürünün dondurma için de iyi bir çeşit olduğunu göstermek istediğini ifade etti.

Bu sezon toplanan hünnapla süt, salep ve şeker karışımından elde ettiği dondurmayı ilçe halkının çok beğendiğini aktaran Aymergen, "Meyveli dondurma çeşitlerine hünnapı da ekledik. Bu meyvenin şifasını dondurmaya da taşıdık. Amacım hünnapı ülke genelinde bir dondurma malzemesi olarak yaygınlaştırmak. Hünnapı farklı lezzetlerle de denemeye devam ediyorum. Bu ürünün tatlı yapımında da kullanılabildiğini göstereceğim." diye konuştu.

Hünnaplı dondurmayı deneyen ilçe sakinlerinden Hakan Akkuzu da, "İlçemizin şifalı hünnapının dondurma ile karışımı gerçekten kıvamıyla, tadıyla muhteşem. Herkesin bu lezzeti mutlaka tatması gerekir." dedi.