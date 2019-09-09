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Sedef İybar'dan ''pikan cevizli aşure'' tarifi

Tüm aileye ve çevreye dağıtılan aşure zamanı geldi bile. Komşuların birbirinin kapısını çaldığı geleneksel tadımız aşurenin, turna yemişli (cranberry) ve pikan cevizli tarifini Sedef İybar paylaştı.

Lezzet 09.09.2019, 10:33 Tuğçe Hanım
Sedef İybar'dan ''pikan cevizli aşure'' tarifi

Tüm aileye ve çevreye dağıtılan aşure zamanı geldi bile. Komşuların birbirinin kapısını çaldığı geleneksel tadımız aşurenin, turna yemişli (cranberry) ve pikan cevizli tarifini Sedef İybar paylaştı.

Malzemeler:

500gr.buğday

2,5lt su

350gr. toz şeker

İç malzemeleri için:

200gr. ayıklanmış ve haşlanmış nohut

200gr. haşlanmış fasulye

100 gr. sarı üzüm

8 adet kuru kayısı (minik doğranmış)

100gr. dolma fıstığı

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı gül suyu

Üzerini süslemek için:

Şamfıstık tozu

100gr. pikan cevizi

100gr. turna yemişi (cranberry)

Kuşüzümü

Dolma fıstığı

Yapılışı:

Buğdayları bir gece önceden ıslatın. Çok iyi haşlandığından emin olduktan sonra, diğer iç malzemeleri ve şekeri ilave edin.

Tüm bu karışımı yoğun bir kıvam alıncaya kadar 30 dakika daha kaynatın. Daha sonra gül suyu ve süt ekleyerek ateşten alın. Kesinlikle nişasta veya un gibi yoğunlaştırıcı kullanmayın.

Aşureyi servis kaplarına sıcakken kepçe yardımıyla paylaştırarak soğumaya bırakın.

Soğuyan aşure kaplarının üzerini şamfıstık tozu, pikan cevizi, 100gr. turna yemişi (cranberry), kuşüzümü ve dolma fıstığı ile süsleyin.

NOT: Aşurenizi kaynarken içine ceviz ve incir ilave etmeyin. Rengini karartıyor. İsteğe bağlı olarak servis etmeden önce üzerine tarçın serpiştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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