Sedef İybar’dan Hafif Bayram Tatlısı: Pikan Cevizli Muhallebi

Evlerde bayram telaşı başladı bile. Bayram temizliği, bayram ziyaretleri, bayram harçlıkları derken her evde bir bayram havası! Peki bayram tatlısız olur mu? Olmaz. Sedef İybar, yazın en sıcak günlerine denk gelen Kurban Bayramı için hazırladığı son derece hafif ve lezzetli pikan cevizli muhallebi tarifini bizlerle paylaştı.

Malzemeler

500 gr süt

25 gr nişasta

25 gr pirinç unu

1 çay kaşığı vanilya

50 gr toz şeker

1 çay kaşığı dövülmüş sakız

20 gr tereyağı

5 adet kayısı

50 gr pikan cevizi

Hazırlanışı

Muhallebinin bütün malzemelerini bir tencerede karıştırarak pişirin. Muhallebi yoğunlaşıp koyulaştığında da servis yapacağınız kaplara dökün. Üzerini blenderdan geçirdiğiniz taze kayısılarla süsleyin. Pikan cevizlerini de en üstüne yerleştirin.