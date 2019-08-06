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Sedef İybar’dan Hafif Bayram Tatlısı: Pikan Cevizli Muhallebi
Evlerde bayram telaşı başladı bile. Bayram temizliği, bayram ziyaretleri, bayram harçlıkları derken her evde bir bayram havası! Peki bayram tatlısız olur mu? Olmaz. Sedef İybar, yazın en sıcak günlerine denk gelen Kurban Bayramı için hazırladığı son derece hafif ve lezzetli pikan cevizli muhallebi tarifini bizlerle paylaştı.
Lezzet 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 11:17 Tuğçe Hanım
Sedef İybar’dan Hafif Bayram Tatlısı: Pikan Cevizli Muhallebi
Evlerde bayram telaşı başladı bile. Bayram temizliği, bayram ziyaretleri, bayram harçlıkları derken her evde bir bayram havası! Peki bayram tatlısız olur mu? Olmaz. Sedef İybar, yazın en sıcak günlerine denk gelen Kurban Bayramı için hazırladığı son derece hafif ve lezzetli pikan cevizli muhallebi tarifini bizlerle paylaştı.
Malzemeler
500 gr süt
25 gr nişasta
25 gr pirinç unu
1 çay kaşığı vanilya
50 gr toz şeker
1 çay kaşığı dövülmüş sakız
20 gr tereyağı
5 adet kayısı
50 gr pikan cevizi
Hazırlanışı
Muhallebinin bütün malzemelerini bir tencerede karıştırarak pişirin. Muhallebi yoğunlaşıp koyulaştığında da servis yapacağınız kaplara dökün. Üzerini blenderdan geçirdiğiniz taze kayısılarla süsleyin. Pikan cevizlerini de en üstüne yerleştirin.
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