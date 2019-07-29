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Şölen, Kurban Bayramı’na Octavia ile Tat Katıyor
Octavia, gerçek çikolatanın muhteşem lezzeti içindeki yumuşacık krema dolgusu ve çıtır patlaklarıyla bayram keyfini şölene dönüştürüyor.
Lezzet 29.07.2019, 11:35 Tuğçe Hanım
BAYRAMLARIN VAZGEÇİLMEZ ÇİKOLATASI ŞÖLEN OCTAVIA İLE AĞIZLAR TATLANIYOR
Octavia, gerçek çikolatanın muhteşem lezzeti içindeki yumuşacık krema dolgusu ve çıtır patlaklarıyla bayram keyfini şölene dönüştürüyor.
Türkiye’de ikramlık çikolata pazarının lideri Şölen, Kurban Bayramı’na Octavia ile tat katıyor. Gerçek çikolatanın eşsiz lezzeti ile yumuşacık krema dolgusu ve nefis çıtır patlaklarını buluşturan Octavia, muhteşem lezzeti ve şık sunumuyla bu bayram da sevdiklerinizle paylaştığınız keyifli anlara eşlik ediyor.
Octavia, fındıklı, sütlü, bitter ve Hindistan cevizi çeşitleriyle farklı damak tatlarına hitap ediyor. Eşsiz lezzeti ve göz alıcı şıklıktaki ambalajıyla bayram ikramlarının gözdesi Octavia ile bayram size şölen.
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