Şölen Butik Havalı Şeker ile Bayrama Tat Katın

Şölen, yenilikçi ürünü Butik Havalı Şeker ile bayram keyfini taçlandırıyor. Lezzet ailesine yepyeni çeşitleri katan Butik Şeker, bu bayram içi başka dışı başka lezzette olan yepyeni sert şekerleri Butik Havalı Şeker ile ikramların gözdesi olacak.

Butik Havalı Şeker, yeni çeşitleriyle Kurban Bayramı’nda hem ağızları hem de keyifli bayram sohbetlerini tatlandırıyor.

‘Çift tat’ özelliğiyle yumuşacık iç dolgusunda ve dışında iki farklı lezzeti buluşturan Butik Havalı Şeker, benzersiz bir lezzet deneyimi sunuyor. Butik Havalı Şeker, 5 farklı çeşidiyle farklı damak tatlarına hitap ediyor.

Butik Havalı Şeker’in; Limon&Lime, Karpuz&Çilek, Mandalina&Frambuaz ve Limonata&Kavun olmak üzere meyveli 4 farklı çeşidi bulunuyor. Şeker ve gerçek çikolata lezzetini bir araya getiren Sütlü Tereyağ&Bitter Çikolata çeşidi ise çikolata severlerin favorisi olmaya aday.