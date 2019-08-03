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Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor
Sivas’ın lezzetlerinden Mumbar dolması, yapımı ve görüntüsü ile yüz ekşitse de tadanlar için vazgeçilmez oluyor.
Lezzet 03.08.2019, 16:23 03.08.2019, 16:37
Sivas’ın lezzetlerinden Mumbar dolması, yapımı ve görüntüsü ile yüz ekşitse de tadanlar için vazgeçilmez oluyor.
Sivas’ın yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan Mumbar dolması, yapımı ve tadı ile dikkat çekiyor. Hazırlanışı saatler alan dolma ineğin kalın bağırsağı ile yapılıyor. 10 kez yıkanıp 6 saat sirkeli suda bekletilen bağırsak özel harcı ile vazgeçilmez bir lezzete dönüşüyor.
Selcen Küçükcongar ise yaptığı açıklamada, "Sivas’ın yöresel lezzetlerinden birisi mumbar dolması. Gerçekten çok leziz tadı var. Görünüşüne aldanıp yemeyenler çok fazla ama tattıklarında görecekler ki vazgeçemeyecekleri bir lezzet. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.
(Veysel Korkmaz/İHA)
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