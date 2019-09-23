Tavuk Dünyası'ndan Ankara'ya 2 restoran daha...

Tavuk Dünyası, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yeni şube yatırımlarına yılın ikinci yarısında da devam ediyor.

Ödüllü leziz tavuklarını, enfes makarna ve taptaze Akdeniz salatası ile birlikte kocaman doyurucu tabaklarda, ulaşılabilir fiyatlarla ve konforlu bir restoran atmosferinde sunan Tavuk Dünyası, Ankara’da 2 yeni restoranının kapılarını daha başkentli konuklarına açtı.

Başkentin seçkin alışveriş ve sosyalleşme merkezlerinden olan Ankara Taurus ve Gordion AVM’lerinde açılan bu iki yeni restoranıyla birlikte Tavuk Dünyası Ankara’daki şubelerinin sayısını da 13’e çıkarmış oldu.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, yılının başından bu yana 2019 için belirledikleri hedeflerde herhangi bir değişiklik yapmadan yeni şube yatırımlarına aralıksız şekilde devam ettiklerini belirterek şu açıklamaları yaptı:

“Ankara’daki ilk şubemizi 2012 yılında açtıktan sonra, başkentte her yıl yeni şube yatırımları yapmaya ve restoran sayımızı artırmaya devam ettik. Geçtiğimiz yıl Ankara’da 3 şube açmıştık. Bu yılki hedeflerimiz arasında yer alan başkentte yatırımlarımıza yenilerini eklemeyi sürdürdük ve biri Taurus AVM diğeri de Gordion AVM’de olmak üzere 1 hafta arayla olacak şekilde 2 yeni restoranımızın kapılarını daha başkentli konuklarımıza açtık. Ankara da dahil olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde daha çok konuğumuzu ağırlamak üzere yatırımcılarımızla olan yakın çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Tavuk Dünyası hizmete giren bu 2 yeni restoranıyla birlikte Türkiye’de AVM’lerdeki restoranlarının sayısını ise 146’ya taşımış oldu.

Farklı lezzetler, lezzetleri taçlandıran ödüller

Benzersiz lezzetlerin peşinde, sürekli yeni keşifler yaparak birbirinden enfes tarifler geliştiren Tavuk Dünyası, menülerini dünyanın farklı mutfaklarından aldığı ilham ile kendi AR-GE mutfağında, baş şefin liderliğinde, özgün marinasyon yöntemi ve dünya lezzetlerini taşıyan gizli reçetelerle hazırlıyor.

Tavuk Dünyası, tüm ürün çeşitlerinde taze sebze ve baharat kullanarak konserve ve şoklanmış ürünlere yer vermiyor. Ürünlerinde trans yağ oluşumuna meydan vermeden tüm menüler, sağlıklı pişirme teknikleriyle hazırlanıyor. Her yeni sipariş için kişiye özel temiz bir tava kullanan Tavuk Dünyası, bu mükemmeliyetçi yaklaşımı ile kaliteden ödün vermiyor.

Türk damak tadına uygun menülerinde leziz tavuk, enfes soslu makarna ve taptaze Akdeniz salatası ile birlikte sunan Tavuk Dünyası, restoranlarında misafirlerini lezzet ve kaliteli yaklaşımıyla ağırlıyor.

Tavuk Dünyası pazara girdiğinden bu yana, dünyaca ünlü bağımsız birçok kuruluş tarafından kalite, lezzet ve en çok tercih edilen marka kategorilerinde çeşitli ödüllere de layık bulundu. Tavuk Dünyası’nın en sevilen ürünleri ‘Kekiklim’, ‘Şefin Tavası’ ve ‘Közlüce’ Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün (iTQi) 2018 yılı organizasyonu değerlendirmelerinde de 3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü.

3 yıldır arka arkaya 3 farklı jüri heyeti tarafından ‘3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’ne layık bulunan Şefin Tavası ve Kekiklim’in elde ettiği bu kesintisiz başarı, Tavuk Dünyası’na aynı zamanda ‘Kristal Lezzet Ödülleri’ni de kazandırdı.