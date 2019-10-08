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Türk mutfağı Lübnanlılara tanıtıldı

Beyrut Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği etkinlik kapsamında, Türk mutfağının birbirinden özel lezzetleri Lübnanlılarla buluştu.

Lezzet 08.10.2019, 16:29 08.10.2019, 16:51
Türk mutfağı Lübnanlılara tanıtıldı

BEYRUT (AA) - Türk mutfağının eşsiz lezzetleri, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlikle Lübnanlılara tanıtıldı.

YEE, "Göbeklitepe Yılı" kapsamında "Buğdayın ve Bereketin İzinde" başlığı ile gerçekleştirdiği Türk mutfağı etkinlikleri çerçevesinde Lübnanlıları zengin Türk mutfağının birbirinden özel lezzetleriyle buluşturdu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve kuzeydeki Trablusşam kentinde iki gün sürecek tanıtım etkinlikleri, Türk mutfağı tarihi araştırmacısı ve yemek yazarı, ünlü şef Ömür Akkor tarafından icra ediliyor.

Akkor ve ekibi, Beyrut'taki bir restoranda düzenlenen etkinlikte, kendi tarifleriyle hazırladıkları "alinazik" ve "cennet çamuru" gibi Türk mutfağına özgü lezzetleri katılımcıların beğenisine sundu.

- Yemek sırlarını paylaştı

Yoğun ilgi gören tanıtım programının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan şef Akkor, 25 yıldır yemek kültürüyle uğraştığını belirtti.

Ninesinin Suriye'nin Halep kenti asıllı olmasından dolayı Orta Doğu yemek kültürüyle de yakından ilgilendiğini söyleyen Akkor, bölgedeki ülkelerin yemek kültürünün benzerliği ve mutfakların ortak özelliklerinin araştırma alanına girdiğini ifade etti.

Akkor, YEE'nin düzenlediği etkinlikte Türkiye ve Lübnan'ın ortak kültürü olan yemeklerin sırlarını paylaşmanın ilgiyle karşılandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#BEYRUT #Lübnan #Türk mutfağı tanıtımı #Yunus Emre Enstitüsü
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