Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli tarifi, Faydaları Nelerdir?

Vişne reçeli özellikle çocukların bayılarak tükettiği ve genellikle yetişkinlerin de çok sevdiği bir reçeldir. Evde reçel yapmak, çok eğlencelidir ve zaman harcamayı hak eder. Büyük miktarlar yapmak zorunda değilsiniz, ayrıca her reçeli de yapmak zorunda değilsiniz. Burada koruyucu madde içermeyen küçük bir parça iyi, basit, kolay ve zahmetsiz ev yapımı tüm doğal vişne reçeli nasıl yapılır öğreneceğiz.

Vişne Reçeli Nasıl Yapılır?

Vişne reçelinin yapımını, ardanın mutfağı tarifi ile aşağıda anlatıldığı şekilde anne tarifiyle yapabilirsiniz.

Vişne reçeli tarifi genellikle çok karmaşık değildir ve hatta evde çocuklarınızla beraber eğlenerek güzel bir vişne reçeli yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle vişneleri seçmekte fayda var. Reçel için en uygun vişneler bilhassa Haziran sonu ve Temmuz başında bulunur. Vişne çok arsız bir ağaçtır ve bakım gerektirmez bu nedenle vişneyi İstanbul dahil birçok şehirde bulunan küçük bahçelerden hatta evinizin arkasındaki bahçeden bile bulabilirsiniz.

Vişne reçeli için öncellikle kiraz boyutunda çok fazla sulanmamış ve olgunlaşmamış vişneleri seçmeniz gerekir. Daha sonra bu vişneler yıkanır. Bazı tariflerde vişnelerin çekirdekleri de çıkarılır ancak bu tamamen tercihe bağlı bir durumdur. Eskilerin sırlarından birisi de vişneleri geceden bir tencere içine koyup üzerine 2 kaşık şeker serperek bekletmektir. Böylece vişneler sabaha kadar fermente olmaya başlar ve kendi şekerini bırakır daha sonra aynen tencereyi sadece su ekleyip ocağa koyup kısık ateşte kaynatırlar. Ancak geceden bekletmek istemezseniz o zaman 1 kg vişneye 4 kaşık şeker ve üzerine çıkıncaya kadar su ekleyerek kaynatabilir ve harika bir reçel elde edebilirsiniz.

Zaman içinde gelişen mutfak alışkanlıkları reçelleri de etkiledi. Son günlerde mutfakları birbirinden farklı aromalarla yapılan reçeller süslüyor. Peki temel reçel yapım tekniği üzerine hangi aromaları ekleyebiliriz?

Kakule:

Erik reçeli için güzel günlerdeyiz; bir de kakule eklerseniz, reçelinize kışkırtıcı bir aroma katmış olursunuz. Anayoldan sapmadan heyecan arayanlara.

Karanfil:

Reçelin belki de en bilindik yandaşı karanfil. Klasik ayva reçeline olduğu kadar ayva marmelatına da yakışır.

Lavanta:

İncir reçeline niyetliyseniz, gelecek mevsimi bekleyeceksiniz. Ham ve diri incir kullanabileceğiniz gibi, hafif kendini salmış ve olgun incirlerle reçel yapmak da mümkün. Bir bez kese içinde küçük bir tutam vanilya ekleyerek reçelinizi kaynatın ( sadece su kullanmanız yeterli ) . Son derece tatminkâr bir lavanta-incir aroması sizi bekliyor

Tarçın:

Gündelik hayatta çok iyi arkadaş olan şeftaliyle tarçın ikilisi, reçelde de uyumlu. Unutmayın, baharatlar aromalarını ısındıkça daha iyi çıkartır; bu yüzden reçelin ilk aşamasında bir iki çubuk tarçını tencereye atmayı ihmal etmeyin.

Vanilya:

Gün gelir de “Sıradan bir çilek reçeli istemiyorum derseniz”, işin içine vanilyayı katmanızı öneririm.Taze vanilya çubuğundan sıyırdığınız tohumları kullanırsanız, mükemmel bir uyum yakalarsınız.

Biberiye:

Beyaz liflerinden ayrılmış güzel bir portakal kabuğu reçeli yapmak isterseniz, içine taze biberiye de katın. Hafif kavruk tatlar sevenlere…

Nane:

Limon reçeline en çok yakışan aroma nane. Limon diğer kullanacağınız meyvelerden daha asidik ve ekşi olduğundan, şekeri arttırmanız gerekebilir. Naneyi de tam kaynama noktasında iri yapraklar olarak eklerseniz, reçele aromasını bırakacaktır.

Vişne reçeli tarifi Nedir?

Malzemeler

1 kilo taze meyve

2 bardak şeker ( meyvenin şekerliliğine göre 1 bardak da olabilir )

½ bardak reçel için kullanılan meyvenin suyu

1 kaşık sirke ya da balzamik ( limon suyu ve nar ekşisi de uygun )

1 tutam tuz

Vişne reçeli nasıl Hazırlanır?

Orta ateşte ısınan bir tencereye meyveleri koyun. Meyveler hafif ısınınca, şeker, tuz, sirke ve meyve suyunu ekleyip hafifçe kaynatmaya başlayın. Kıvamına gelene kadar orta ateşte 20-30 dakika kadar kaynatın, biriken köpüğü ara ara alın.

Oda sıcaklığında soğutun, buzdolabında 2-3 hafta içinde tüketin.

İşi ileri boyuta götürmek isteyenler için reçellere en çok yakışan yemişler: Çiğ badem, iç antepfıstığı, kabuksuz taze ceviz, ayıklanmış kabakçekirdeği, çamfıstığı, kuru üzüm

Vişne Reçeli Faydalı Mıdır?

Vişne reçeli kalori açısından aslında tamamen reçel içerisine konan şekerin yoğunluğuna bağlıdır. Vişne şeker içeren bir meyve olduğu için çok fazla şeker ilavesi yapılmadan reçeli yapılabilir. Hatta bazı diyet tariflerde sıfır şeker ile sadece kendi şekerinden yapılan vişne reçeli tarifleri vardır. Özellikle şeker sorununuz varsa veya fazla şeker tüketmek istemiyorsanız bu durumda vişne reçelini bir kaşık şeker ilavesi ila gayet lezzetli yapabilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız vişne reçeli’nin tadına doyum olmayacağına ve aile bireylerinin hepsinden tebrikleri alacağınıza şüpheniz olmasın.

Vişne Reçelli Kup Nasıl Yapılır

Vişne Reçelli Kup Malzemeleri şöyledir;

1-1,5 paket yulaflı bisküvi

2 yemek kaşığı tereyağı – eritilmiş

½ kavanoz vişne reçeli

250 gr. labne peyniri

250 gr. süzme yoğurt

4 yemek kaşığı pudra şekeri

Yukardaki malzemeler kullanılırken Bisküvileri elinizle ufalayın. Tereyağını tavada eritip, ufaladığınız bisküvileri içine atıp çevirin, kaplara bölüştürün.

Bisküvilerin üzerine birer kaşık reçel gezdirin.

Labne, yoğurt ve pudra şekeriniz karıştırın, kaplara bölüştürün. Son olarak üzerine vişne reçeli döküp, dolapta soğutup servis edin.