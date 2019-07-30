Yaz Sofralarına Besleyici ve Pratik Bir Alternatif...

Bizim Mutfak çorbalar ister sıcak ister soğuk!



Geleneksel Türk mutfağının değişmez tatlarından biri olan soğuk çorbalar, sıcak yaz günlerinde iç ferahlatan en lezzetli tercihlerin başında geliyor. Soğuk çorbalar serinletici, besleyici ve lezzetli olmalarının yanında, tek başına öğün yerine geçebilme özellikleriyle de hafif bir yemek alternatifi arayanlara hitap ediyor.

Bizim Mutfak'ın “Besleyici, Pratik Mutfak” anlayışıyla 2018'den beri ürettiği Bakliyatlı Çorbalar ve bu yıl piyasaya sürdüğü Superfoods Bakliyatlı Çorbalar serilerinden Anadolu ve Karabuğday çorbaları, yüzde 100 bakliyat ve tahıl karışımlarından oluşuyor ve hem sıcak hem de soğuk hazırlanabiliyor. Pratik, doğal ve besleyici olan bu çorbalar koruyucu ve de tuz içermiyor.

Bizim Mutfak Bakiyatlı Çorbalar serisinden Anadolu Çorbası Karışımı kırmızı mercimek, buğday, bulgur, yeşil mercimek ve çavdardan oluşuyor ve 30 dakika kaynatılıp soğutulduktan sonra yoğurt ve su ile hazırlanarak soğuk servis ediliyor. Yüzde 100 bakliyat ve tahıl içeriği sayesinde; yüksek protein, lif, A, E ve K vitaminleri, B vitaminleri, folik asit, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir ve daha pek çok mineralle besleyicilik sağlıyor.

Bizim Mutfak Superfoods Bakliyatlar serisinden Karabuğday Çorbası Karışımı ise karabuğday, esmer bulgur, bulgur ve yeşil mercimekten oluşuyor. Yine 30 dakikada pişirilip yoğurt ile su eklenerek hazırlanıyor. Superfoods yani süper besinler arasında olan karabuğday, tüm tahıl ve baklagil grubu arasında demir bakımından en zengin besin ve ayrıca düşük glisemik indeksli... Karabuğday Çorbası’nın içeriğindeki bakliyat ve tahıllar tüm B vitamin grubunu bir arada sunuyor. Bu lezzet, prebiyotik özelliği, değerli protein ve mineralleri ve bol miktarda lifiyle de tercih ediliyor.

Bizim Mutfak'ın hazır çorba devrimi

Kuruluşundan itibaren, yaklaşık 110 yıldır, “Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa” misyonuyla insanların hayatına dokunan Ajinomoto Grup'un, Türkiye'de çorba kategorisinde yepyeni bir segment yarattığı ve “Besleyici, Pratik Mutfak” anlayışını benimsediği Bizim Mutfak, geçen yıl Bakliyatlı Çorbalar serisiyle hazır çorba kategorisinde bir çığır açmıştı. Marka, Bakliyatlı Çorbalar serisiyle "hazır çorba" denildiğinde akla yalnızca toz çorba gelmesi yönündeki algıyı kırmış, hazır çorbanın sadece bakliyat ve tahıl karışımlarından da oluşabileceğini göstermişti. Bizim Mutfak bu yıl da daha fazla besleyicilik özelliğine sahip "Superfoods" Bakliyatlı Çorbalar serisini tüketicisiyle buluşturdu. Ajinomoto böylelikle tüm dünyada trend haline gelen ve yüksek oranda protein, antioksidan, lif, vitamin ve mineral içermesi, bağışıklığı güçlendirmesi ve kanserden koruması nedeniyle üretim ve tüketimlere yön veren "Superfoods" (Süper Besin) kavramını Türkiye'de ilk kez sahiplenen marka oldu.

Süper tok tutan tariflerle seçenekleri çoğaltıyor

Bizim Mutfak, tüm Bakliyatlı Çorbalar serisinin ürünlerinden çok özel tarifleri de web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyor."#süpertoktutantarifler" etiketiyle sosyal medyada paylaşılan videolar Bizim Mutfak'ın özel çorba karışımlarıyla yapılabilen soğuk ve sıcak çorbalardan ana yemeklere, mezelerden tatlılara kadar pek çok özel tarif içeriyor. Tarifler Bizim Mutfak Bakliyatlı Çorba ve Süper Çorba paketleri üzerindeki pişirme önerisine göre hazırlanan çorbaların yanı sıra, Diyetisyen Elvan Odabaşı’nın farklı tatlarla geliştirdiği lezzetlerden de oluşuyor. Bizim Mutfak'ın tarifleri gün içinde kan şekerini düzenleyerek uzun süre tok tutma özelliğiyle öne çıkıyor.