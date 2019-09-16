Yemekte Denge Mutafı’ndan “Genç Şefler’den Sağlıklı Tarifler” karşınızda
Sabri Ülker Vakfı’nın yeterli ve dengeli tarifler sunan Yemekte Denge Mutfağı projesi İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü işbirliği ile yenilendi. “Genç Şeflerden Sağlıklı Tarifler” sloganıyla yola çıkan, genç ve yetenekli şef adayları ülkemizin gelenekselleşmiş yemek tariflerini Yemekte Denge Mutfağı için yeniden yorumladı.
Yemekte Denge Mutafı’ndan “Genç Şefler’den Sağlıklı Tarifler” karşınızda
Sabri Ülker Vakfı’nın yeterli ve dengeli tarifler sunan Yemekte Denge Mutfağı projesi İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü işbirliği ile yenilendi. “Genç Şeflerden Sağlıklı Tarifler” sloganıyla yola çıkan, genç ve yetenekli şef adayları ülkemizin gelenekselleşmiş yemek tariflerini Yemekte Denge Mutfağı için yeniden yorumladı.
Sabri Ülker Vakfı’nın yeterli ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Mutfağı, İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü iş birliğiyle yenilendi. İş birliği çerçevesinde İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde eğitimlerine devam eden genç ve yetenekli şef adayları, gelenekselleşmiş tarifleri Yemekte Denge Mutfağı için yeniden yorumladı. “Genç Şeflerden Sağlıklı Tarifler” sloganıyla sunulan, yetenekli şeflerin hünerli dokunuşlarıyla hayat bulan ve kitaplaştırılan 12 yeni lezzet, Sabri Ülker Vakfı YouTube adresinde yıl boyunca yayınlanacak.
Yemekte Denge Mutfağı, “Genç Şeflerden Sağlıklı Tarifler” 4 mevsime göre özel olarak belirlenmiş tarifler ile herkese birbirinden farklı besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan yeni lezzetlerle tanışma fırsatı sunarken sofralara da renk ve çeşit katıyor.
Fincan böreği
Malzemeler
2 su bardağı (250 gram) buğday unu
1 çay bardağı ılık su
1 yumurta
Yarım kg pazı
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı karabiber
Pişirmek için ayçiçek yağı
Hazırlanışı
Un, su, tuz ve yumurtayla pürüzsüz yumuşak bir hamur hazırlayın. Dörde böydüğünüz hamuru yarım saat dinlendirin. Pazının saplarını ayıklayıp doğrayın. Soğanı yemeklik doğradıktan sonra biraz soteleyip pazıları ekleyin ve pişirin. Suyunu çektirip karabiber ekleyin.Dinlendirdiğiniz hamurdan dört yufka açın. Her yufkanın bir tarafına öbek öbek harç koyup diğer boş tarafını üzerine kapatın. Harç, böreğin ortasında kalacak şekilde fincanla börekleri tek tek kesin. Artan parçaları tekrar yoğurup açın, aynı işlemi malzeme bitene kadar tekrarlayın. Börekler hazır olunca yağı ısıtın ve börekleri bu yağda pişirip sıcak olarak servis edin.
Malohta
Malzemeler
200 gram çalı fasulyesi
100 gram iç ceviz
4 diş sarımsak
10 gram kuru kişniş
Yarım limonun suyu
5 gram toz arnavut biberi
3 gram tuz
3 gram tane karabiber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
Fasulyeleri ayıklayıp üç, dört parçaya bölün, haşlayıp soğumaya bırakın. Ceviz, sarımsak, kuru kişniş ve tane karabiberi havanda dövün. Karışıma toz arnavut biberi, tuz, limon suyu ve zeytinyağı ekleyin. Bir tabağa aldığınız fasulyelerin üzerine bu karışımı dökerek soğuk olarak servis edin.
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|4
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|4
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|3
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|0