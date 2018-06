Her geçen gün gelişen teknoloji, dünyanın ortak değerlerinden biri olarak ön planda yer alır. Teknolojinin gelişimiyle paralel olarak bilginin de genişlemesi olanağının önü açılmış durumdadır. Dijital arşiv artık bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Pek çok açıdan avantaj elde edebilmeye olanak sağlayan özellikte olan dijital arşiv, araştırmaların hemen hepsinde kullanılır durumdadır. Dijital arşivleme sisteminin getirdiği en önemli özelliklerden biri, bilgiye sadece tek kişinin ulaşabilmesini değil birden fazla kişinin aynı anda ulaşabilmesini sağlamaktır. Bilginin ihtiyaç duyulduğu gibi hızlı şekilde erişim sağlanabilmesi olanağını beraberinde getiren dijitalleşme sayesinde, beklenenden daha kısa süre içerisinde daha fazla detay görülebilmektedir. Hem kurumlar için hem de kişiler için bu özelliğin kullanılabilirliği oldukça geniştir. Limeks, dijital arşiv teknolojileri üzerine yoğunlaşan ve Kodak Türkiye Distribütörü görevinde bulunan marka değerine sahiptir. Bilginin istenildiği seviyede hızlı işlenebilmesinde rol oynar. Belgelerin geleneksel yöntemler kullanılarak arşivlenmesi, oldukça uğraş verici olduğu gibi aynı zamanda vakit kaybını da beraberinde getiren durumlardan biridir. Belgelerin dosyalanması için geçirilen zaman diliminin daha efektif şekilde kullanılabilmesinde Limeks, dijital çözümler sunar. Belgelerin arşivlenirken orijinalliklerini kaybedilmeleri durumu olasıdır. Dijitalleşen arşivleme sistemi sayesinde, teknoloji çatısı altında sağlanacak korumayla beraber bilginin orijinalliğinin bozulmadan saklanabilmesi kolaylaşır. Orijinalliklerinden kayıp yaşamayan belgeler, yıllar sonra bile aynı orijinallikte bilgiye ulaşabilme olanağını tanır. Arşivden çıkarılmak istenilen belgeler, dijitalleştirilmiş çözümler sayesinde çok daha kolay şekilde hazır hale getirilirler.

Limeksofis, sunduğu dijital arşivlemede ihtiyaca uygun şekilde çözüm üretebilen markadır. Arşivlenmesi istenilen belgenin türüne göre geliştirilen yazılım ve cihaz sayesinde, kurumlar için aranılan düzeyde ihtiyaçları karşılayabilme avantajını sağlar. Arşivlemede dijitalleştirmenin aktif seviyede yapılıyor olmasıyla beraber, aynı zamanda kontrol aşamasında da kurumlara yönelik olarak özel mekanizma sağlanır. Merkezi yönetim olanağına sahip olan dijitalleştirilmiş arşivler, istenilen her durumda kolaylıkla ulaşılabilir durumdadır. Optimizasyonu yapılabilen ve ölçeklendirilebilen Limeksofis özel sistemleri, her büyüklükteki projenin dijital dünyada yer alabilmesine etkilidir. Kurumların ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirilmiş olarak sunulan her gereklilik sayesinde, kurumların özel bir çalışma yürütebilmeleri mümkündür. Belgelerin koruma altında tutulabilmesi adına dijital çözümler, günümüzde daha önemli hale gelmiş durumdadır. Dijital korumanın efektif seviyede sağlanıyor olmasıyla beraber, kurumların kendi dosyaları için endişelenmesinin önüne geçilir. Her zaman istenilen koruma düzeyinin aktif şekilde sürdürülüyor olmasıyla beraber, dijitalleştirilmiş olan belgelerin tamamında yüksek seviyede beklentilerin karşılanması ayrıcalığı da mevcuttur.

Dijital Dönüşümde Limeks Ayrıcalığı

Kurumlar için teknolojiye uyum sağlayabilme noktasında dijital dönüşüm zorunluluğu bulunur. Kitapların, eserlerin, yazmaların ve daha pek çok belgenin dijital ortama dökülerek muhafaza edilebilmesi olmazsa olmazlardan biri haline gelmiş durumdadır. Limeks, yetkin çözümleri kurumlara sunan markalar arasında öncü konumda yer alır. Dijital arşivin tutulması sayesinde, uzun süreli olarak hiçbir sorun yaşamadan istenilen belgelerin tamamının korunabilmesi kolaylıkla sağlanır. Basılı yayınların, teknolojinin gelişimine bağlı olarak yerini dijital yayınlara bırakıyor olması sayesinde artık kullanıcı alışkanlıkları da değişmiş durumdadır. Limeks, gelişen ve genişleyen ihtiyaçların etkili bir şekilde sağlanabilmesinde görev alan dijitalleştirme merkezi ayrıcalığını sunar. Dünyada mevcut olan dijitalleşmenin, giderek artan seviyeye ulaşması nedeniyle talep de artış göstermektedir. Her şeye dijital ortamda erişim sağlayabilmek ve onları paylaşabilmek, yazılı olarak basımlara göre çok daha hızlı şekilde gerçekleştirilir. Limeks tarafından sağlanan Doküman Yönetim Sistemi, birbirinden farklı formatları destekler. Bilgi ve belgelerin dijital ortamda istenilen her zaman kullanılabilmesi ayrıcalığını sunan sistem sayesinde, her dosyaya erişim kolay hale gelir. Güvenli, orijinal ve hızlı şekilde bilgiye ulaşabilmede etkili olan yönetim sistemiyle beraber, kurumlar için önemli seviyede farkın gözlenebilmesi olasıdır. Kurumlar için arşivlerin dijital ortama aktarılması fark yaratan çalışma olanaklarından birini getirmektedir. Belgelerin ve bilgilerin saklanmasının önemli olduğu kadar erişiminin nasıl sağlanabildikleri de önem taşır. Kurumların, gelişen dünyaya uyum sağlayabilmeleri adına doküman yönetimlerini etkili seviyede sağlamaları gereklidir. Kurumlar içerisindeki işleyişin dijital ortamdan uzak şekilde devam etmesi nedeniyle her gün yüzleri aşan dokümanın oluşması nedeniyle etkili çalışmanın gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir.

Aktif Bilgi Akışı Sağlanmasında Limeks Etkisi

Limeks tarafından sunulan dijitalleştirmeyle beraber, kurumlar için bilgi akışının efektif seviyede sağlanabilmesi olanağı bulunur. Dokümanların dijital ortama aktarılması ve istenildiği gibi kontrol edilebilmeleri olanağının bulunuyor olması sayesinde büyük bir fark yaratılır. Kurum içerisindeki iletişim ve etkileşim seviyesinin artış göstermesi Limeks çözümleri sayesinde mümkün durumdadır. Kurumun kendi içerisindeki akışın istenilen seviyede olmaması nedeniyle maliyetli sonuçların ortaya çıkabilmesi olasıdır. Yaşanacak olan tüm problemlerin ortadan kaldırılabileceği sistemlerin özel olarak geliştiriliyor olması sayesinde, her an kontrolü elde tutabilmek kolaylaşır. Limeks Ofis, dijitalleştirmede ayrıcalıklı konumda yer alabilmeye olanak sağlayan hizmet anlayışı sayesinde; başta kamu kurumları olmak üzere tüm kurumlara yönelik olarak aktif olarak hizmet vermeyi sürdüren çalışma yapısına sahiptir. Dijital teknolojilere çağın gerektirdiği seviyede ayak uydurabilmeyi mümkün kılan çözümlere özelleştirilmiş seviyede ulaşmak, hem güvenlik hem de efektif çalışma anlayışı açısından üst düzeyde fark yaratır.

Sistemin içerisine giriş yetkisinin planlamasının yapılabildiği sistemler sayesinde, erişimde güvenlik esas alınır. Kurumlar için kullanılması ilk andan itibaren fark yaratacak olan çözümlerin sunuluyor olması sayesinde, en kritik anlarda bile büyük boyutlu belgelere ulaşabilmek oldukça kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Farkı kolaylıkla görülebilecek olan dijital teknolojilerin her açıdan büyük bir değer taşıyor olmaları sayesinde, klasik yöntemlere oranla çok daha üstün çalışma anlayışına sahip oldukları görülebilmektedir.

Limeks Kiosk Tarama Hizmetiyle Fark Yaratır

Limeks markası, Self Servis Kiosk tarama hizmetini sunan bir markadır. Bilgilere ve belgelere dijital ortamda ihtiyaç duyuluyor olmasından kaynaklı olarak, her gerek duyulan dokümana Self Servis Kiosk tarama ile ulaşılabilmektedir. Kurumlar için, kullanıcıların tarama yapabilmesi olanağını beraberinde getiren hizmet olması sayesinde çok daha hızlı şekilde işlem gerçekleştirebilmeye olanak tanır. Kullanıcıların taramalarını kendileri yapabilmesi olanağı bulunuyor olduğu gibi aynı zamanda çok daha hızlı şekilde işlemlerin tamamlanması da sağlanabilmektedir. Self Servis Kiosk hizmeti sayesinde, kurumlardaki iş yükü hafifleyeceği gibi bir o kadar da iş verimliliğin artış gösterebilmesi söz konusudur. Bilgi erişimine harcanan zamandan tasarruf ediliyor olması sayesinde, Limeks Ofis çözümleri yüksek derecede etkiye sahiptir. Sürekliliği devam eden dijital çözümler oluşturmada mevcut olan etkili anlayışını korumayı başaran marka değeriyle çalışma yapılması üst düzeyde memnuniyeti de beraberinde getirir. Hayatın her anında kullanılabilir durumda olan tarama olanağı sayesinde, tüm kullanıcılar ihtiyaç duydukları şekilde işlemleri gerçekleştirebilme ayrıcalığını elde edebilmektedirler. Kurumlar açısından oldukça fark yaratan Limeks çözümlerinin tercih edilmesi sayesinde, istenilen seviyede sonuçların alınacağı da kolaylıkla görülebilmektedir. Avantajlı ve aynı zamanda ayrıcalıklı çalışmaların yürütülüyor olmasıyla beraber, her zaman istenildiği etkiyi yaratacak olan hizmetin alınabilmesi olanağı bulunur. Limeks, dijitalleştirme üzerine gelişmiş bir marka değerini taşıyor olması sayesinde farklı çözümleri beraberinde getirir. Firma değerini taşıyan her kurum için en iyi seçeneklerin bulunabilmesi etkisine sahip olmasıyla beraber pek çok açıdan ayrıcalıklı çalışmanın elde edilebilmesinde etkilidir.

Limeks tarafından sağlanan ürünler arasında Kitap Tarayıcı özelliğine sahip tarayıcı modelleri bulunur. Markalar tarafından özel olarak geliştirilen kitap tarama avantajının yanı sıra Sanat Eseri Tarama yapabilen ürünlerin de tercih edilebilir durumda olması, Limeks’in sağladığı ürün farkları arasında yer alır.

Dijitalleştirme Çözümlerinde Avantajlı Seçenekler

Dijitalleştirilme çözümlerinde, en iyi seçenekleri beraberinde getiren Limeks ile talep edilen her şeye kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Günümüzde önemini artıran konular üzerine yapılan çalışmaların, gelecekte tamamen dünyayı etkisi altına alacağı düşünülmektedir. Dijitalleşmenin önemi bu noktada oldukça özel bir seviyeye ulaşıyor olduğundan dolayı, klasik yöntemlerin geçmişte kalabileceği öngörüsü bulunur. Bilgilere ve belgelere ulaşma konusunda durdurulmayan değişimlerin giderek etkisini artırıyor olmasıyla beraber; Limeks, sunduğu özel çalışmalar sayesinde dijitalleşen dünyanın içerisinde var olabilmeyi mümkün kılar. Kurumlar için önem arz eden tüm belgelerden başlayarak mevcut olan bilgilere kadar depolanabilmesinde ve bunun yanı sıra erişimlerinin tercihe bağlı olarak kontrol edilebilmesinde etkili çözümler Limeks markası çatısı altında sunulur.

Arşivleme, dosya yönetim sistemi ve self kiosk tarama gibi en çok ihtiyaç duyulan çözümlerin en kısa süre içerisinde sağlanabiliyor olması büyük bir fark yaratılabilmesi olanağını sağlar. Sektöre özel olarak sunulan çalışmalar, uzman kadro önderliğinde gerçekleştirilir. Anahtar teslim çözümlerinin uygulanıyor olması sayesinde, ihtiyaç duyulan tüm çözümlere tamamen güvenli ve profesyonel seviyede ulaşabilme ayrıcalığı bulunabilir. Alternatifi olmayan dijital dönüşümün, en hızlı ve aynı zamanda en profesyonel şekilde tamamlanabilmesinde mevcut olan çalışma anlayışı sayesinde Limeks fark yaratan detayları sunar. Fiziksel ortamdan dijital ortama aktarılması gereken her şey için, kullanılan teknolojinin üst düzey olması sayesinde hiçbir eksik ve problem yaşanmadan istekler doğrultusunda sonuçların bulunabilmesi sağlanır.

Limeks Ofis, hem satış öncesinde hem de satış sonrasında Kodak Türkiye Distribütörü olarak yetkili bir marka değerini taşıyor olmasıyla beraber en iyi sonuçların alınabilmesinde ön plana çıkar. Her satışın özel olarak değerlendiriliyor olmasıyla beraber, teknik servis gerekliliği oluşması durumunda da uzman teknik servis anlayışıyla hizmet planını sunar. Dijitalleştirmeye dönük olan çalışmaların tamamı için tam destek Limeksofis’in sağladığı ayrıcalıklardan biridir. İhtiyaç duyulan dijitalleştirme ürünlerinin kolaylıkla bulunabiliyor olması sayesinde, talep edilen her zaman diliminde en iyi sonuçların alınabilmesine yönelik olarak tercih edilebilecek seviyede olan satın alımın kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi olanağı da bulunur. Kurumların her biri için özel olarak kullanılabilecek sistemlerin tamamından beklenen sonuçların alınabilmesi olanağı bulunur. Kitap Tarayıcı ile birlikte Sanat Eseri Tarama özelliklerini barındıran her üründe, kusursuz çalışma ayrıcalığı elde edilebilmektedir.