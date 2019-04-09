Lıvbook İle Sağlık Arşiviniz Cebinizde !

Hekiminiz De Onlıne Görüşme İle Sizinle !

Sağlıkta öncü projeler gerçekleştiren Liv Hospital Ulus “Livbook” Uygulaması ile kişisel sağlık arşivinin düzenli olarak takibini ve 7/24 cepte olmasını sağlıyor. "Online görüntülü görüşme” yaparak hastanın hekimine danışmasını da sağlayan sistem hasta-hekim ilişkisine yeni bir yorum kazandırıyor. İster evde, ister işte, ister tatilde “görüntü konuşma” özelliği sayesinde de hastaneye gelmeden doktordan alınan randevu ile “online görüntülü görüşme” yapabilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Tabletler ve akıllı telefonlar için özel olarak geliştirilen “Livbook” Uygulaması sayesinde kişisel sağlık arşivinizi oluşturulabilir, laboratuvar ve tahlil sonuçlarınızı karşılaştırmalı grafiklerle takip edebilirsiniz.

Mobil takip sistemi ile kişisel sağlık yönetimi

Akıllı telefon, tablet, bilgisayarlarda kullanım için Liv Hospital Ulus tarafından özel olarak geliştirilen “Livbook” uygulaması hem hekim hem de hasta ihtiyaçlarını tek platformda karşılıyor. “Livbook” laboratuvardaki tahlil ve radyoloji sonuçlarınızdan online randevuya, aşı ve gebelik takibi, tansiyon değerinden kan şekerinize kadar sağlıkla ilgili tüm süreçlerinizi önceki sonuçlarla karşılaştırmalı olarak gelişim grafiği içinde telefonunuzdan veya tabletinizden takip edebilir ve kendiniz, çocuğunuz ya da eşiniz için arşiv oluşturabilirsiniz.

Hekim ve hasta ihtiyaçlarını tek platformda karşılayan bir mobil hasta takip sistemi olan Livbook ile hafta hafta gebelik takibinizi yapabilir, beslenme ile ilgili bilgi ve öneriler alabilir, hamileliğiniz boyunca yaptırdığınız tetkiklerden arşiv oluşturabilirsiniz.

Teknoloji ve sağlık birlikte

Livbook ile hastalar kişisel sağlık arşivlerini kendilerini kaydederek oluşturabilir ve gerektiğinde doktoruna gösterebilir. Tansiyon, nabız, şeker takibi gibi bilgileri, tablet, bilgisayar ve cep telefon aracılıyla kolaylıkla takip eden hastalar tüm sağlık bilgilerini yanında taşıyabilir.

“İster evde ister tatilde hekiminizle online görüşün”

Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti “Liv Hospital olarak üst düzey teknolojik yatırımlar ile en etkin tanı ve tedavi hizmeti sunuyor. Uzman hekimlerin bu üst düzey teknolojiyi ve uygulamaları günlük pratiklerine sokmuş olmaları Türkiye’den değil, farklı ülkelerden de birçok misafir tarafından tercih ediliyor. Daha iyi ortamlarda daha iyi bir hizmet anlayışı ile iyi ve başarılı tıbbi sonuçlar elde ediyoruz.

Sonuçlarımızı dünyanın alanındaki en iddialı merkezleri ile kıyaslayabilir düzeyde takip ediyoruz. Öncü olmaya ve teknolojik yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Livbook uygulaması ile kişisel sağlık arşivi oluşturmanın yanı sıra online görüşme hizmeti ile hastaneye gelmeden hekimlerle online görüme hizmeti sunuyoruz. Böylece kişi nerede olursa olsun doktoruyla görüşebiliyor. Bu bir özel hastane olarak sağlıkta bir ilk ” dedi.

Livbook ile neler yapabilirsiniz?

Randevu alabilirsiniz

Tahlil sonuçlarını görebilirsiniz

Radyoloji raporlarını indirebilirsiniz

Gebelik takibi

Aşı takibi

Doktorla görüntülü görüşme

Sonuçlarınızı doktorunuzla paylaşabilirsiniz

Livbook uygulaması ile kişi nerede olursa olsun;