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Lokman Ertürk Ankaragücü taraftarıyla birlikte kombinesini aldı

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Lokman Ertürk Ankaragücü taraftarıyla birlikte kombinesini aldı
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Süper Lig’de başkentin tek temsilcisi olan MKE Ankaragücü’nün satışa çıkan yeni sezon kombinesini aldı. Taraftarlar birlikte kuyrukta bekleyen Ertürk’e, MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de eşlik etti.

Başkan Lokman Ertürk, Süper Lige’e yükselen MKE Ankaragücü’nün satışa çıkan yeni sezon kombineleri için 19 Mayıs Stadyumu’nda taraftarlarla buluştu. Kombinesini almak için oluşan kuyruğa giren Ertürk burada taraftarlarla sohbet etti. Taraftarlar Ertürk’e sevgi gösterilerinde bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ertürk’e Ankaragücü Başkanı Yiğiner de eşlik etti. Ertürk kombinesini aldıktan sonra burada Yiğiner, kulüp yöneticileri ve taraftarlarla yeni sezon hakkında sobbet etti.  

Gururluyuz güçlüyüz Ankaragüçlüyüz

Başkan Lokman Ertürk, Süper Lig’de temsil eden Ankaragücü’ne başarılar dileyerek, takımın süper lige çıkmasında emeği geçenlere Ankaralılar adına teşekkür etti. Ankaragücü’nün çok büyük bir aile ve önemli bir camia olduğunu ifade eden Ertürk,  “Ankaragücü sadece bir spor kulübü ya da futbol takımı değil, Ankaragücü başkentin önemli bir değeri. Ankaragücü’nün her zaman yanındayız. Taraftarlarımızla birlikte yeni sezonda tribündeki yerimizi almak kombinemizi almaya geldik. Vefakar taraftarımıza teşekkür ediyorum ve herkesi kombineye almaya çağırıyorum. Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz” diye konuştu.

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