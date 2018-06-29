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Lokman Ertürk, ilçede esnaf ve vatandaşlara teşekkür ziyaretleri yaptı

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Lokman Ertürk, ilçede esnaf ve vatandaşlara teşekkür ziyaretleri yaptı
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin İlk Devlet Başkanı seçildiği ve AK Parti’nin de sandıktan birinci parti çıktığı...

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin İlk Devlet Başkanı seçildiği ve AK Parti’nin de sandıktan birinci parti çıktığı, 24 Haziran seçimlerinin ardından, Erdoğan ve AK Parti’ye Türkiye ortalamasının üzerinde oy çıkan ilçede esnaf ve vatandaşlara teşekkür ziyaretleri yaptı. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ertürk, desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarını sundu.

Başkan Ertürk, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na Türkiye ortalamasının üzerinde oy çıkan ilçede, seçimin hemen ardından teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Ertürk, desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarını sundu. Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretlerden dolayı Ertürk’e duydukları mutluluğu dile getirdi. Ertürk, ziyaretler sırasında, ne kadar doğru bir tercih yaptıklarını anlatırken, Kahramankazan’da çıkan oy oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olmasının da ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Seçimde değil her zaman beraberiz

Başkan Ertürk, 2004 yılından bu yana belediye başkanlığı yaptığı ilçede vatandaşlarla sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman bir arada olduklarını söyledi. Kendilerine oy vermeyenler de dahil olmak üzere tüm ilçe halkıyla her zaman kucaklaştıklarını ve gönül kazanmaya devam ettiklerini ifade eden Ertürk, “Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şımarmıyoruz, gönüller kazanıyoruz. Güçlü Türkiye için, güçlü istikrar için her seçimde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımıza ve bizlere desteklerini veren esnafımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Cenazede gözyaşı, düğünde halay başı 

Ertürk, “Ülkemizin bugünlere gelmesinde kalkınmasında emek veren, alın teri döken tüm esnafımızın ve bizleri asla yalnız bırakmayan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Kahramankazan olarak büyük bir aileyiz. Cenazede gözyaşı, düğünde halay başı olmaya devam edeceğiz ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

Türkiye ortalamasının üzerinde

24 Haziran seçimlerinde 36 bin 108 seçmenin bulunduğu Kahramankazan’da, sandığa giden vatandaşların yüzde 71,6 ’sı Cumhurbaşkanı Seçiminde “Erdoğan” dedi. Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı yüzde 74 oranında oy alırken, bu oyların yüzde 54,9’ u AK Parti’nin oldu. Kahramankazan böylece Ankara ve Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhur İttifakı’na ve AK Parti’ye en yüksek oyun verildiği seçim bölgeleri arasına girdi.

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