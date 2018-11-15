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Lokman Ertürk, ilçedeki köyleri ziyaret ederek, buradaki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşları bir yalnız bırakmıyor

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Lokman Ertürk, ilçedeki köyleri ziyaret ederek, buradaki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşları bir yalnız bırakmıyor
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçedeki köyleri ziyaret ederek, buradaki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşları bir yalnız bırakmıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ziyaret ettiği evlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını götüren Ertürk, vatandaşların ihtiyaç ve talepleriyle yakından ilgileniyor. 

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçe genelindeki köylere yaptığı ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Ertürk son olarak İnceğiz, Yayalar, İçören ve Ucarı köylerini ziyaret etti. Başkan Ertürk'e ziyaretlerdi sırasında eşi Meral Ertürk de eşlik ediyor. Ertürk ziyaret ettiği köylerde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor. Ertürk, ziyaretler kapsamında köylerdeki genç yaşlı, kadın çocuk tüm vatandaşlarla yakından ilgileniyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine konuk olan Ertürk, burada vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.

Başkan Erdoğan’ın selamını götürüyor

Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana 15 yıldır aralıksız olarak ilçedeki köyler başta olmak üzere tüm mahalleleri ziyaret ederek vatandaşla buluştuğunu söyledi. Başkan Ertürk, "Buralarda yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelerek bir sıkıntılarının olup olmadığını yerinde görüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını kendilerine iletiyorum, bu vatandaşlarımızı oldukça mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve gösterdiği istikamet doğrultusunda halkımızın mutluluğu ve refahı için elimizden gelen ne varsa tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Onları asla yalnız bırakmıyoruz " diye konuştu.

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