Lokman Ertürk, minik sporculara forma ve spor malzemeleri hediye etti

Kahramankazan Belediyesi tarafından, okulların tatile girmesinin ardından ücretsiz olarak 8 farklı branşta düzenlenen yaz spor okulları törenle çalışmalarına başladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye tarafından 8 farklı branşta düzenlenen ve ilçe genelinde 7-15 yaş aralığındaki çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okullarının forma ve spor malzemesi dağıtımı törenine katıldı. Burada yaz spor okulu öğrencileriyle bir araya gelen Ertürk, minik sporculara formalara elleriyle dağıttı. Formalarını Başkan Ertürk’ten alan minik sporcuların neşeleri görülmeye değerdi.

Geleceğin sporcuları

Ertürk, her yıl okulların tatile girmesinin ardından düzenledikleri yaz spor okullarına yoğun ilgi olduğunu belirterek, “Kahramankazan’da geleceğin sporcularını yetiştirdiğimiz yaz spor okullarımızda, yavrularımızın hem bedensel, hem zihinsel olarak gelişiyor. Onlar bizim geleceğimizin ve yarınlarımızın teminatı. Geleceğin sporcularıyla birlikte olmaktan dolayı oldukça mutluyum, her şey onlar için” diye konuştu.

Futboldan bocceye

Kahramankazan Belediyesi’nin her yıl okulların yaz tatiline girmesinin ardından düzenlediği yaz spor okulları bu sene de hız kesmeden sürüyor. 7-15 yaş aralığındaki çocuklar 8 farklı branştaki eğitimlere katılıyor. Çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunacak olan branşlar futbol, voleybol, basketbol, bocce, karate, güreş, halter ve masa tenisinden oluşuyor. Alanında uzman eğitmenlerin eşliğinde gerçekleştirilecek olan kurslarda, çocuklar hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken, hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor.